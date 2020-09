Varíme s Korzárom: Rýchla cibuľačka, pečená cuketa a zemiaky s tvarohom a kôprom

A ako dezert jablkový trhanec.

25. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná

Rýchla cibuľačka

Potrebujeme: 500 g cibule, 5 strúčikov cesnaku, 2 PL masla, zeleninový vývar, 300 ml bieleho vína, 1 PL hladkej múky, soľ, mleté čierne korenie, olivový olej, bagetu – môže byť aj staršia, tvrdý syr na strúhanie

Postup: Cibuľu očistíme, prerežeme na polovice a nakrájame na plátky. V hrnci zohrejeme maslo a najskôr na ňom opečieme cibuľu, potom k nej pridáme plátky cesnaku a keď všetko bude mať zlatistú farbu, poprášime to múkou.

Cibuľu potom zalejeme vínom a chvíľku podusíme, kým sa alkohol neodparí. Potom prilejeme asi liter vývaru a necháme vrieť asi 15 minút. Osolíme a okoreníme podľa potreby a toho, či máme vývar slaný alebo nie.

Bagety nakrájame na kolieska, pokvapkáme ich olivovým olejom, rozložíme na plech a kým sa polievka uvarí, zapečieme ich v rúre.

Hotovú polievku naberieme do misiek, na vrch každej dáme koliesko pečenej bagety a posypeme ju syrom.

Jablkový trhanec

Potrebujeme: 4 vajcia, 250 ml mlieka, 3 PL kryštálového cukru, 150 g hladkej múky, 50 g hrozienok, 50 ml perlivej minerálky, 1 vanilkový cukor, štipku soli, kryštálový cukor, 3 PL masla, 3 jablká, trochu škorice, klinčeky, lyžicu hnedého cukru, 1 citrón

Postup: Jablká ošúpeme a nakrájame na osminky. Citrón ošúpeme a nakrájame na hrubšie kolieska. Všetko dáme do hrnca, zalejeme vodou, pridáme cukor, škoricu a klinčeky a povaríme. Vrieť by mali asi 3-4 minúty. Potom jablkový kompót odstavíme a necháme vychladnúť.

Oddelíme bielka od žĺtkov. Z bielkov a 2 PL cukru vyšľaháme tuhý sneh. V druhej miske vyšľaháme žĺtky s vanilkovým cukrom, 1 PL kryštálového cukru, mliekom, perlivou vodou a nakoniec pridáme múku. Do zmesi vmiešame sneh z bielkov.

Na panvici rozpustíme maslo a nalejeme cesto. Posypeme ho hrozienkami a necháme piecť. Keď sa zatiahne zo spodnej strany, drevenými varechami ho presekneme na štvrtiny a otočíme. Posypeme ho kryštálovým cukrom, necháme ešte piecť a potom ho vareškami potrháme na malé časti. Podávame ho s jablkovým kompótom.

Pečená cuketa a zemiaky s kôprovým tvarohom

Potrebujeme: malé zemiaky, hrsť čerstvého alebo mrazeného kôpru, 1 cuketu, plnotučný tvaroh, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Cuketu nakrájame na kolieska, osolíme ju, okoreníme a opečieme na grilovacej panvici. Potom ju vyberieme na chvíľu bokom.

Zemiaky umyjeme aj so šupkou, menšie prepolíme alebo prekrojíme na štvrťky či osminky. Osolíme ich, okoreníme, pokvapkáme olejom a dáme piecť do výpeku po cukete. Keď sú zo všetkých strán osmažené, dáme ich dopiecť do rúry.

Tvaroh zatiaľ osolíme, okoreníme a zmiešame s nasekaným kôprom.

Na taniere si rozložíme pečenú cuketu, k nej pridáme zemiaky a posypeme to ochuteným tvarohom.