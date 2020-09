Pečieme s Korzárom: Jemná roláda, jablkovo-syrové buchtičky, holandský koláč

19. sep 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Jemná jablková roláda

Potrebujeme: 4 vajíčka (bielky a žĺtky zvlášť), 70 g múky, 100 g práškového cukru, cca 800 g jabĺk, 1 bal. vanilkového cukru, 4 až 5 PL trstinového cukru, 1 ČL prášku do pečiva, štipka soli

Postup: Rúru rozohrejeme na 160 stupňov. Vaječné bielky vyšľaháme so štipkou soli. Keď začnú vytvárať penu, pridáme polovicu práškového cukru a pokračujeme v šľahaní až dotuha. Žĺtky si vyšľaháme s práškovým aj vanilkovým cukrom do svetlej a nadýchanej konzistencie. Do tejto zmesi preosejeme múku s práškom do pečiva a zamiešame ju stierkou. Pridáme po tretinách aj vyšľahané bielky, ktoré zľahka zakomponujeme do zvyšku zmesi. Široký plech vyložíme papierom na pečenie, zľahka ho potrieme maslom a posypeme 2 až 3 lyžicami trstinového cukru.

Jablká olúpeme, odstránime jadierka a nakrájame na tenké plátky. Poukladáme ich na pripravený plech do tenkej vrstvy a posypeme zvyškom trstinového cukru. Na jablká nalejeme cesto a opatrne ho porozťahujeme stierkou po celej ploche. Pripravený koláč dáme do rozohriatej rúry na 40 minút. Po upečení ho necháme postáť asi 10 minút. Potom ho prikryjeme čistou utierkou, na ktorú položíme kovovú mriežku, koláč prevrátime hore dnom a stiahneme z neho papier na pečenie. Pomocou kuchynskej utierky stočíme ešte stále teplé cesto do pevnej rolády a necháme úplne vychladnúť. Na záver môžeme posypať práškovým cukrom.

Jablkovo-syrové buchtičky

Potrebujeme: 2 a 1/2 š hladkej múky, 1/4 š kryštálového cukru, 1 PL prášku do pečiva, 1 ČL jemnej morskej soli, 1 ČL mletého čierneho korenia, 2 PL najemno nasekaného čerstvého tymianu, 1/2 š na kocky nakrájaného studeného masla, 1/2 š plus 2 PL cmaru, 2 veľké vajíčka izbovej teploty, 1 š nastrúhaného čedaru, 2 stredne veľké jablká (odroda Honeycrisp alebo Granny Smith), nakrájané na malé kocky

Postup: Vo veľkej miske zmiešame múku, soľ, prášok do pečiva, mleté čierne korenie a cukor. Rukami alebo kuchynským robotom votrieme maslo do suchej zmesi tak, aby z neho zostali kúsky veľké asi ako mandľový orech. Rovnomerne vmiešame čedar a nasekaný tymian. V samostatnej nádobe skombinujeme vajíčka a cmar, potom dve tretiny z toho prilejeme k suchej zmesi. Zľahka všetko premiešame a pridáme aj zvyšok cmaru s vajíčkom. Opatrne pripojíme aj jablká.

Cesto preložíme na pomúčenú dosku spolu so všetkými odpadnutými kúskami, ktoré popritláčame k zvyšku, a vyformujeme z neho 7 až 10 centimetrov veľké disky pre malé buchtičky a 17 až 20 centimetrov veľké disky pre väčšie kúsky. Poukladáme ich na plech vyložený papierom na pečenie a dáme do mrazničky na 20 až 30 minút.

Medzitým predhrejeme rúru na 180 stupňov. Vychladené disky prekrojíme na 6 trojuholníkov, ktoré rovnomerne poukladáme na dva plechy. Vrchy a boky potrieme cmarom a pečieme ich v rúre 20 až 30 minút v závislosti od veľkosti trojuholníkov. V polovici času pečenia otočíme plechy o 180 stupňov. Hotové by mali mať zlatohnedú farbu.

Holandský jablkový koláč

Potrebujeme: 1 a 1/2 š hladkej múky, 1 ČL prášku do pečiva, 1/4 ČL soli, 1/2 ČL škorice, 1/4 ČL muškátového orieška, 1/2 š masla izbovej teploty, 1 š kryštálového cukru plus 1/4 š na posypanie na záver, 1 bal. vanilkového cukru, 3 veľké vajíčka, 1/4 š kyslej smotany, 1/4 š cmaru, 400 g olúpaných a na tenké plátky nakrájaných jabĺk (asi 3 až 4 jablká)

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a okrúhlu formu na koláč vymažeme alebo vyložíme papierom na pečenie. V miske zmiešame múku, prášok do pečiva, soľ a koreniny a dáme bokom. V druhej miske vymiešame maslo s cukrom do krémovej a nadýchanej konzistencie, potom po jednom pridáme vajíčka. Kyslú smotanu a cmar si zmiešame dohromady a k maslovej zmesi pridávame striedavo spolu so suchou zmesou tak, aby sme začínali aj končili múkou. Cesto premiešame, aby sa všetky suroviny dobre prepojili, ale dávame pozor, aby sme to neprehnali. Nakoniec k nemu prisypeme jablká. Hotové cesto premiestnime do pripraveného plechu, zahladíme vrch a posypeme ho zľahka kryštálovým cukrom. Pečieme v rozohriatej rúre 40 až 45 minút, kým koláč nebude v strede pevný a vrch zlatistý. Ak by sa vrch pripekal prirýchlo, môžeme ho prikryť alobalom.