Varíme s Korzárom: Omeleta s bryndzou, Pohlreichova plnená cibuľa, flamované jablká

17. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná

Pohlreichova plnená cibuľa

Potrebujeme: 4 veľké cibule, 200 g kuracích pečienok, 100 g húb (môžu byť kuriatka aj šampiňóny), 100 g varenej či sterilizovanej bielej fazule, 50 g pistácií, maslo, olivový olej, liter kuracieho vývaru, kačaciu masť, cesnaku, bobkový list, tymian, petržlenovú vňať, celé čierne korenie, soľ

Postup: Do hrnca dáme asi dve lyžice kačacej masti, jeden celý strúčik cesnaku, bobkový list, tymian, pár guličiek celého korenia aj petržlenovú vňať a zalejeme to vodou, do ktorej ponoríme 4 veľké očistené cibule. Všetko zľahka osolíme a okoreníme a necháme povariť.

Keď cibuľa zmäkne vyberieme ju z nálevu, odrežeme vršok a opatrne vyberieme vnútornú časť, ktorú pokrájame a zatiaľ odložíme bokom.

Na olivovom oleji orestujeme nakrájané kuracie pečienky a vyberieme ich bokom. Potom vo výpeku opečieme nakrájané huby, ku ktorým pridáme fazuľu, pistácie, nakrájanú dužinu z cibule, lyžicu masla, tymian a kurací vývar.

Varíme, kým omáčka nezhustne, potom do nej vsypeme pečienky, všetko osolíme a okoreníme a zmesou naplníme cibule. Poukladáme ich do pekáča a krátko zapečieme v rúre.

Omeleta s bryndzou

Potrebujeme: 3 vajcia, trochu smotany, 3 PL ovčej bryndze, 1 červenú cibuľu, maslo, olej, mleté čierne korenie, soľ

Postup: Vajcia v miske jemne vymiešame s asi dvoma lyžicami smotany. Osolíme ich len jemne, lebo aj bryndza bude slaná, okoreníme a pridáme čerstvo korenie. Ak chceme pekne nadýchanú omeletu, nešľaháme ich priveľmi.

V panvici zohrejeme trochu masla s olejom a vylejeme tam vajíčka. Rýchlo na ne nemrvíme bryndzu, posypeme nasekanou cibuľkou a omeletu upečieme.

Flambované jablká s orieškami

Potrebujeme: kyslé krehké jablká, citrónovú šťavu, suché biele víno, hnedý cukor, hrozienka, vanilku, vlašské alebo lieskové orechy, kyslú smotanu, calvados či iný alkohol

Postup: Očistené a jadierok zbavené jablká nakrájame na kocky a dáme ich do hrnca. Pokvapkáme asi lyžicou citrónovej šťavy, podlejeme 1,5 dcl bieleho vína, posypeme lyžicou cukru a pridáme aj asi 2 lyžice hrozienok a vanilku.

Zakryjeme a dusíme asi 5 minút, kedy by už mali dostatočne zmäknúť, no ešte by sa nemali rozpadávať.

Hrniec odstavíme, jablká scedíme, šťavu si však odložíme. Jablká naložíme na taniere a posypeme ich orechami. Do šťavy vmiešame kyslú smotanu a touto omáčkou polejeme jednotlivé porcie. Calvados postupne zahrievame v kovovej naberačke, potom ho zapálime a prelejeme naservírované jablká.