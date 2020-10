Varíme s Korzárom: Jesenná polievka, pohánková kaša s bryndzou, šálkový jablčník

Nápady na chutný obed či večeru.

2. okt 2020 o 0:00 Anna Novotná

Jesenná polievka

Potrebujeme: 3 mrkvy, kus zeleru, 1 petržlen, 1 cibuľu, asi štvrť hlávky bielej kapusty, 3 paradajky, 1 malú cuketu, soľ, údenú červenú papriku, mleté čierne korenie, kurkumu, štipku muškátového orieška, maslo, syr čedar

Postup: Zeleninu si podľa potreby očistíme, umyjeme a nakrájame na približne rovnako veľké kocky. V hrnci roztopíme maslo a najskôr na ňom orestujeme nadrobno nakrájanú cibuľu. Potom k nej pridáme mrkvu, zeler a petržlen. Chvíľku ich restujeme a potom pridáme cuketu, kapustu a nakrájané paradajky zbavené šupiek. Posypeme ju paprikou, kurkumou aj korením, nezabudneme osoliť a chvíľku dusíme vo vlastnej šťave. Potom zeleninu zalejeme primeraným množstvom vody a necháme variť, kým nezmäkne. Nesmie sa však rozvariť na blato, ale mala by zostať aj trochu chrumkavá.

Do horúcej polievky nastrúhame syr a podávame.

Pohánková kaša s bryndzou

Potrebujeme: 100 g pohánky, kúsok údeného mäsa alebo šunky či anglickej slaniny, olej, 1 malú červenú cibuľu, 1 strúčik cesnaku, soľ, mleté korenie, 100 g bryndze

Postup: Pohánku prepláchneme pod tečúcou vodou, vysypeme do hrnca a zalejeme hrnčekom vody. Osolíme a povaríme asi 10 minút. Potom hrniec odstavíme a pohánku ešte necháme dôjsť pod pokrievkou.

Zatiaľ si v inom kastróle na lyžici oleja opečieme kúsky údeného, potom k nemu pridáme nasekanú cibuľu aj cesnak a keď sa všetko orestuje, podlejeme to asi jednou či dvoma lyžicami vody.

Keď budú údené aj cibuľa opečené, prisypeme pohánku, premiešame a odstavíme. Potom do kaše vmiešame bryndzu a podávame.

Šálkový jablčný koláčik

Potrebujeme: 50 g práškového cukru, 30 g trstinového cukru, 1 veľké vajce, šťava a kôra z jedného citróna, 50 ml krémového bieleho jogurtu, 120 ml jablčného pyré alebo strúhaných jabĺk, 140 g polohrubej múky, 1 ČL prášku do pečiva, drobné mrazené ovocie

Postup: Do misky dáme vajce, prisypeme obidva druhy cukru a dobre ich spolu do peny vymiešame. Pridáme jogurt, jablká, vyžmýkame citrónovú šťavu, nastrúhame trochu kôry a všetko dobre premiešame. Nakoniec dáme do misky múku s práškom do pečiva a vymiešame hladké cesto. Ak bude husté, pridáme trošku jogurtu. Na dno väčších šálok alebo hrnčekov dáme mrazené ovocie, ktoré predtým necháme trochu povoliť, na to navrstvíme cesto, šálky poukladáme do hlbokého plechu, s trochou vody a upečieme tak, aby mali koláčiky chrumkavú kôrku.