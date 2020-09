Varíme s Korzárom: Cuketové nugetky, zemiakové placky s hubami, bylinkové čipsy

Jesenné inšpirácie do každej kuchyne.

18. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Cuketové nugetky

Potrebujeme: 1 cuketu, hotový taliansky dresing, cornflakes (kukuričné lupienky), strúhaný parmezán

Postup: Ak máme cuketu väčšiu, najskôr ju rozdelíme na polovice a odstránime jadierka. Zvyšok nakrájame na hrubšie polkolieska.

Kukuričné lupienky rozmixujeme a zmiešame ich s parmezánom. Dáme ich do jednej misky, do druhej vylejeme taliansky dresing a cuketu namáčame najskôr do dresingu, potom do lupienkov a poukladáme na plech vystlaný papierom. Upečieme v rúre pri teplote 200 stupňov.

Domáce čipsy s bylinkami

Potrebujeme: stredne veľké zemiaky, soľ, maslo, olej a rôzne obľúbené bylinky, napríklad čerstvý tymian, rozmarín, petržlen, koriander, či oregano

Postup: Zemiaky očistíme aj so šupkou a nakrájame na tenučké plátky tak, aby sme mali párny počet. Plátky opláchneme vo vlažnej vode a poukladáme na papierové utierky, aby obschli. Potom polovicu z nich rozložíme na plech s papierom a potrieme ich roztopeným maslom s trochou oleja. Potom na každý plátok dáme kúsok čerstvej bylinky, osolíme ho a priložíme ju druhým plátkom. Aj hornú vrstvu potrieme maslom, osolíme a priložíme papierom na pečenie. Môžeme ho zaťažiť celými zemiakmi, ktoré sa nám tiež upečú a môžeme ich využiť ako prílohu k inému jedlu.Plech dáme do rúry vyhriatej na 150-160 stupňov a pečieme, kým čipsy nebudú zlatisté a chrumkavé.

Zemiakové placky s hubami

Potrebujeme: 1 kg zemiakov, 2 vajíčka, 500 g lesných húb (môžu byť aj sušené), hladkú múku, majoránku, soľ, mleté čierne korenie, 3 strúčiky cesnaku, maslo, olej

Postup: Huby nakrájame a orestujeme na masle. Zemiaky ošúpeme a nastrúhame na malých očkách, ako používame na syr. Dáme ich do misky, pridáme k nim huby, pretlačený cesnak, vajce, soľ, korenie a toľko múky, aby sme mali primerane husté cesto, z ktorého postupne upečieme na panvici s horúcim olejom chrumkavé placky.