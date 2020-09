Pečieme s Korzárom mafiny: Jablkovo-mrkvové, čokoládové s orieškami, hruškové

Málo práce a zaženú chuť na sladké.

13. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Jablkovo-mrkvové mafiny

Potrebujeme: 200 g polohrubej múky, 3 vajíčka, 130 g masla, 1 prášok do pečiva, 150 g kryštálového cukru (môže byť aj hnedý), 1 biely jogurt, 120 g nastrúhanej mrkvy, 2 nastrúhané jablká

Postup: Rúru predhrejte na 180 stupňov. V jednej miske vymiešame vajíčka s roztopeným maslom a jogurtom. V druhej miske zmiešame múku, prášok do pečiva a cukor.

K suchým ingredienciám postupne prilievame vajíčkovo-jogurotvú zmes a vymiešame hladké cesto. Pridáme doň nastrúhanú mrkvu a nakrájané jablká. Cesto rozdelíme do formičiek alebo košíčkov na mafiny a upečieme.

Čokoládové mafiny s lieskovcami

Potrebujeme: 220 g polohrubej múky, 100 g kryštálového cukru, 2 zarovnané ČL prášku do pečiva, 2 vajíčka, 170 ml mlieka, 125 g masla, 2 PL kakaa, 100 g nasekanej horkej čokolády, nasekané lieskové oriešky.

Postup: Zmiešame múku s práškom do pečiva, cukrom a kakaom. Potom k zmesi prilejeme mlieko, rozpustené maslo, vajíčka a všetko spolu premiešame. Napokon príde do cesta nasekaná čokoláda a oriešky.

Košíčky rozložíme do plechu na mafiny a naplníme ich do dvoch tretín cestom. Na povrch mafinov môžeme ešte poukladať kúsky orieškov a dáme ich upiecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov.

Hruškovo-škoricové mafiny

Potrebujeme: 4 PL polohrubej múky, pol balíčka prášku to pečiva, 4 PL kyslej smotany, 4 PL práškového cukru, 2 balíčky škoricového cukru, 2 PL oleja, 2 vajíčka, štipku soli, dve zrelé hrušky, hnedý cukor na posypanie



Postup: Do misy nasypeme všetky sypké suroviny, premiešame. V druhej zmiešame všetky tekuté ingrediencie a pridáme ich k suchým. Dobre vymiešame a napokon pridáme očistené a na malé kocky nakrájané hrušky. Košíčky naplníme do dvoch tretín cestom, vrch posypeme hnedým cukrom, ktorý nám vytvorí chrumkavú krustu a upečieme vo vyhriatej rúre.