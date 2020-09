Varíme s Korzárom: Cuketový perník s hruškami, hruškové tiramisu, korenistý džem

Variácie na spracovanie obľúbeného ovocia.

6. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná

Cuketový perník s hruškami

Potrebujeme: 350 g polohrubej múky, 200 g kryštálového cukru, 200 g bieleho jogurtu, 500 g nahrubo nastrúhanej cukety, 150 ml oleja, 3 vajíčka, 1 perníkový kypriaci prášok, 1 PL perníkového korenia, 3 PL kakaa, niekoľko hrušiek

Postup: Do misky rozbijeme vajíčka, pridáme cukor a vyšľaháme ich do peny. K vajíčkam potom primiešame jogurt a olej. Múku zmiešame s kakaom, kypriacim práškom a korením a postupne to po častiach primiešame k vajíčkam. Nastrúhanú cuketu vyžmýkame a jemne primiešame do cesta. To napokon vylejeme na plech potretý trochou oleja či masla a vysypaný múkou. Na vrch cesta husto poukladáme na plátky nakrájané hrušky a koláč upečieme v rúre pri teplote 180 stupňov.

Hruškové tiramisu v pohári

Potrebujeme: dlhé cukrárenské piškóty, pol kila hrušiek, 500 ml vody, 250 g jemného tvarohu, 100 g kryštálového cukru, 50 masla, 1 balíček vanilkového pudingu, 1 vanilkový cukor

Postup: Do hrnca dáme vodu s cukrom, vanilkou a maslom. Hrušky si očistíme a nastrúhame a keď voda s cukrom zovrie, pridáme k nej hrušky. Chvíľku povaríme a potom v troške vody rozmiešame puding a vlejeme ho k hruškám. Necháme krátko povariť a odstavíme.

Hruškovú zmes rozdelíme na dve polovice a do jednej vmiešame tvaroh, prípadne ju ešte môžeme dochutiť vanilkou.

Do pohárov nalámeme piškóty, na ne dáme hruškovú zmes a na to tvarohovú a opäť piškóty. Takto vrstvy striedame, kým nie je pohár plný. Vrch ozdobíme a necháme vychladiť.

Korenistý hruškový džem

Potrebujeme. 2 kg hrušiek, 200 ml vody, cca 700 g cukru, 3 g kyseliny citrónovej, kôru z jedného citróna, 1 celú škoricu, badián, vanilkový struk, trochu kardamómu a štipku sušeného zázvoru

Postup: Hrušky umyjeme, ošúpeme a zbavíme ich jadrovníkov. Šupky ani spomínané jadrovníky nevyhadzujeme, ale dáme ich do hrnca, kde ich zalejeme vodou, pridáme k nim všetky koreniny a citrónovú kôru. Povaríme asi 15 minút, kým nám z toho nevznikne akýsi korenistý hruškový sirup.

Zatiaľ si očistené hrušky nakrájame na kocky a dáme ich do iného hrnca. Tam ich zalejeme precedeným uvareným hruškovým sirupom a dáme variť. Keď sa hrušky rozvaria, pridáme cukor a dovaríme, kým nezískajú džemovú konzistenciu.

V lyžici vody rozmiešame kyselinu citrónovú pridáme ju k džemu a ten rozdelíme do fliaš. Zatvoríme ich, otočíme hore dnom a necháme vychladnúť.