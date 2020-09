Varíme s Korzárom: Vanilková maškrta, banánovo-orechové mafiny, domáce müsli

Sladká a pritom zdravá desiata.

3. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná

Banánovo-orechové mafiny

Potrebujeme: 100 g hladkej múky, 100 g polohrubej múky, 150 g práškového cukru, 1/2 balíčka prášku do pečiva, 75 ml mlieka, 75 ml oleja, 150 g banánu, 100 g vlašských orechov, 1 vajíčko

Postup: V jednej miske zmiešame suché ingrediencie - obidve múky, cukor, prášok do pečiva spolu s nasekanými orechmi. V druhej miske zmiešajte tekuté ingrediencie - vajíčko s mliekom a olejom, k tomu pridáme nakrájaný banán. Potom jemne po častiach prmiešavame tekutú časť cesta do sypkej. Ak by bol banán veľmi zrelý a kvôli tomu by vzniklo husté cesto, prilejeme ešte trochu mlieka. Košíčky na mafiny lyžicou naplníme do dvoch tretín a dáme na asi 20 piecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov.

Domáce müsli tyčinky

Potrebujeme: 120 g masla, 100 g trstinového cukru, 140 g ovsených vločiek, 100 g nasekaných lieskových či iných orechov, 3 PL nakrájaného obľúbeného sušeného ovocia

Postup: Do hrnca dáme maslo a necháme ho roztopiť na miernom plameni. Potom k nemu pridáme cukor a miešame, kým nám nevznikne karamelová hmota. Do nej pridáme osatné suroviny, dobre premiešame a vylejeme na plech vyložený papierom na pečenie. Veľkým nožom rovnomerne rozotrieme a dáme do rúry. Pečieme asi 15 minút pri teplote 170 stupňov.

Po upečení necháme vychladiť a nakrájame na tyčinky.

Domáca vanilková maškrta

Potrebujeme: 1 jemný tvaroh, 2 PL hustého bieleho jogurtu, vanilkový cukor, 1 ČL práškového cukru, pre obmenu môžeme pridať aj rôzne obľúbené ovocie, hrozienka alebo kúsky sušienok

Postup: Do mixéra dáme tvaroh, jogurt, vanilkový aj práškový cukor a dobre vymiešame. Rozdelíme do pohárov alebo dózičiek, ktoré nabalíme školákom. Krém podľa chuti striedame s ovocím, hrozienkami, orieškami, či inými obľúbenými pochúťkami, ktoré doň zamiešame.