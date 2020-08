Varíme s Korzárom: Cuketová pizza bez múky, slaný ryžový nákyp, grécky koláč

Nápady na dobroty, ktoré chutia teplé aj studené.

29. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Cuketová pizza bez múky

Potrebujeme na jednu pizzu: 1 mladú cuketu, 2 vajcia, soľ, mleté čierne korenie, 100g strúhaného syra, cesnakové korenie

Poistup: Cuketu nastrúhame, osolíme a potom ju rukou, utierkou, alebo cez sitko zbavíme vody. Snažíme sa rukou vytlačiť čo najviac tekutiny, aby nám zostala pomerne vysušená cuketa, ktorá tvorí základ cesta.

Následne ju zmiešame s vajíčkami, korením a so strúhaným syrom. Hotové cesto dáme na plech vystlaný papierom na pečenie a pomocou polievkovej lyžice ho vyformujeme do kruhu a uhladíme. Dáme ho na cca 10 minúť predpiecť do rúry vyhriatej na 190 stupňov.

Potom plech vyberieme, cesto natrieme paradajkovou omáčkou, rozložíme naň ľubovoľné ingrediencie, či už to bude šunka, saláma, kukurica, mozzarella a dáme ešte na ďalších približne 10 minút zapiecť.

Grécky koláč

Potrebujeme: okrúhlu formu s priemerom 26 cm, 1 lístkové cesto, 1 väčšiu cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, 2 PL olivového oleja, 500 g špenátu, 2 vajíčka, soľ, mleté čierne korenie, 250 g syra feta, maslo na vymazanie formy

Postup: V panvici zohrejeme olej a orestujeme na ňom najemno nakrájanú cibuľu a nasekaný cesnak. Potom pridáme špenát – ak používame mrazený, necháme ho predtým trochu povoliť. Špenát dusíme asi päť minút, v prípade mrazeného aj trochu viac, aby sa z neho odparila voda.

Potom panvicu odstavíme z ohňa a špenát dáme chladiť. Zatiaľ si cesto rozdelíme na dve časti a obe rozvaľkáme na veľkosť formy. Jednu časť dáme na plech tak, že ju potiahneme aj na okraje.

Keď už špenát ochladne pridáme k nemu vidličkou rozšľahané vajíčka, kúsky syra feta a podľa potreby soľ a korenie. Zmes vylejeme na cesto, priklopíme jeho druhú časť a okraje spojíme. Cesto trochu jemne popicháme a dáme piecť do rúry vyhriatej cca na 190 stupňov. Koláč nekrájame hneď po vybratí z rúry, ale necháme ho trochu ochladnúť, aby nám potom pri krájaní dobre držal.

Slaný ryžový nákyp

Potrebujeme: 200 g ryže, 100 g mrazeného hrášku, 200 g údeniny vcelku, aby sa dala nakrájať na úhľadné malé kocky, 200 g syra čedar, 5 vajec, 250 ml mlieka, asi dve lyžice masla, soľ, mleté čierne korenie, trochu provensálskeho korenia prípadne obľúbené bylinky, maslo a strúhanku na plech.

Postup: Mlieko v hrnci zmiešame s rovnakým množstvom vody a pridáme ryžu, 2 lyžice masla a soľ. Za pravidelného miešania varíme, kým ryža nezmäkne, potom ju dáme vychladiť.

Hrášok dáme do sitka a prelejeme ho vriacou vodou. Prípadne ho do nej môžeme na 5 minút ponoriť. Kým sa ryža chladí, ešte si nakrájame údené mäso alebo šunku, oddelíme si žĺtka a biely a nastrúhame syr.

Do vlažnej ryže primiešame po jednom žĺtky, hrášok, údené a tri štvrtiny syra. Napokon jemne vmiešame sneh z bielkov a zmes dáme do pripravenej – maslom potretej a strúhankou vysypanej zapekacej misky.

Pečieme asi pol hodiny v rúre vyhriatej na 180 stupňov. Tesne pred koncom posypeme vrch zvyškom strúhaného syra a necháme ho roztiecť.