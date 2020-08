Varíme s Korzárom sirupy neskorého leta: Hruškový, černicový, slivkovo-škoricový

Hodia sa do vody, čaju aj do koláča.

28. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Hruškový sirup

Potrebujeme: zrelé mäkké hrušky, kryštálový cukor, kyselinu citrónovú

(pomer surovín bude na 1 liter vylisovanej šťavy cca 1,5 kg cukru a 20 g kyseliny citrónovej

Postup: Hrušky umyjeme, zbavíme jadierok aj škaredých častí šupky. Nakrájame ich na malé kúsky a tie rozmixujeme pomocou tyčového mixéra. Potom šťavu prepasírujeme a necháme postáť, aby sa ešte usadil prípadný kal. Potom ju pomaly prelejeme do hrnca tak, aby sme už kal nepreliali. Pridáme cukor a na miernom ohni sirup povaríme. Po chvíli pridáme kyselinu citrónovú, zložíme zo sporáka a nalejeme do čistých a nahriatych fliaš, ktoré uzavrieme a necháme pri izbovej teplote vychladnúť. Potom sirup skladujeme na suchom a tmavom mieste.

Slivkovo-škoricový sirup

Potrebujeme: 1 kg sliviek, ½ litra prevarenej vody, 2 PL octu, 30 dg kryštálového cukru, 2 citróny, 2 kúsky celej škorice

Postup. Slivky odkôstkujeme, rozmixujeme a zalejeme vodou aj octom. Môžeme k nim pridať aj zopár kôstok pre výraznejšiu arómu aj chuť. Takto nachystané slivky necháme 24 hodín na studenom mieste.

Na druhý deň ich scedíme cez plátno, ak chceme čírejší sirup, alebo prepasírujeme cez sitko, aby sme mali aj trochu hustejšej šťavy.

Mali by sme získať asi liter tekutiny, do ktorej pridáme škoricu, citrónovú šťavu, cukor a dáme variť. Počas toho zbierame penu a povaríme tak, aby sme získali primerane hustú konzistenciu. Škoricu vyberieme a sirup rozdelíme do fliaš a uzavrieme.

Černicová šťava

Potrebujeme: 3 kg černíc a 3 kg kryštálového cukru

Postup: Zrelé černice roztlačíme, zasypeme cukrom, pomiešame a necháme v smaltovanej nádobe asi 3 dni. Potom prelisujeme a šťavu miernym zahrievaním uvedieme do varu. Necháme ju vrieť asi 3 minúty, pozberáme penu a horúcu šťavu nalejeme do čistých ohriatych fliaš, ktoré dobre uzavrieme a odložíme.