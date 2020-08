Varíme s Korzárom na párty: Kurča grilované na plechovke, alko želé cukríky, pórový koláč

Nápady nielen na piatkové posedenie s priateľmi.

21. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Ochutené cukríky len pre dospelých

Takéto, špeciálne ochutené, cukríky môžete podávať hosťom namiesto welcome drinku, alebo ako nezvyčajný dezert.

Potrebujeme: 250 ml pomarančového alebo iného obľúbeného džúsu, 60 ml alkoholu napríklad biely rum, (džús môže byť napríklad aj jahodový a alkohol čistá vodka atď), 20 g želatíny v prášku, kúsky ovocia nasekané na celkom malé kúsky

Postup: Džús nalejeme do hrnca a rozmiešame v ňom želatínu. Asi 5 minút necháme postáť, potom dáme na sporák a na slabom plameni zohrievame, kým sa želatínový prášok neroztopí. Tekutina ale nesmie začať vrieť. Hrniec odstavíme a do džúsu vmiešame alkohol. Do malých silikónových formičiek na pralinky alebo na ľad dáme po kúsku ovocia a zalejeme džúsovou želatínou. Formičky dáme na noc do chladničky a vyberiem ich pred podávaním.

Slaninovo-pórový koláč

Potrebujeme na cesto: 250 g hladkej múky, 130 g masla, 1 vajce, soľ. Na náplň: 2 veľké póry, kus údenej slaniny, 3 vajíčka, 3 PL hustého bieleho jogurtu, strúhaný syr, soľ, mleté čierne korenie, rozmarín

Postup: Múku, nakrájané mäkké maslo, vajíčko a soľ zhnetieme a vypracujeme hladké cesto, ktoré zabalíme do fólie a dáme na chvíľu do chladničky.

Zatiaľ si nakrájame slaninu na malé kocky a dáme ju pražiť na panvicu. Keď sa slanina zatiahne, pridáme k nej na kolieska nakrájaný pór – zopár koliesok si odložíme bokom. Pórovo slaninovú zmes podusíme tak, aby pór trochu zmäkol.

Vyberieme cesto z chladničky, rozvaľkáme ho na veľkosť plechu, pričom nezabúdame ani na okraje a uložíme ho do vymastenej formy alebo na plech. Navrstvíme naň pór so slaninou. V miske si vyšľaháme vajíčka s jogurtom, pridáme veľkú hrsť strúhaného syra, zmes osolíme, okoreníme a vylejeme na slaninu. Na vrch dáme odložené kolieska póru, trochu čerstvého rozmarínu a koláč upečieme.

Kurča grilované na plechovke podľa Pohlreicha

Potrebujeme: veľké (cca 2-kilové) kurča, 65 g soli, pollitrovú plechovku piva. Na marinádu: 2 štipky sušenej cibule, 2 strúčiky pretlačeného cesnaku, štipku zmesi korenia na chilli con carne, mleté čierne korenie

Postup: Kurča dočistíme, odstránime prebytočný tuk a zvnútra aj zvonku ho poriadne osolíme. Dáme ho do misky, zakryjeme ju potravinárskou fóliou a zatvoríme aspoň na pol hodiny do chladničky, môže tam čakať aj dlhšie.

Zmiešame ingrediencie na marinádu, vyberieme kurča, opláchneme ho od soli, jemne osušíme papierovou utierkou a zo všetkých strán ho natrieme marinádou.

Konce krídel upevníme tak, aby pri grilovaní nezhoreli.

Marinované kurča necháme postáť, kým si nachystáme gril na stredne silný plameň.

Plechovku obalíme alobalom, tvoríme ju a približne polovicu piva môžeme odpiť. Potom urobíme do hornej časti otváračom konzerv ďalšie dva otvory. Potom na ňu nasadíme kurča. Plechovka by mala celá zmiznúť v kurati.

Kurča dáme na gril tak, aby „stálo“ na nohách a plechovke. Grilujeme na nepriamom strednom plameni asi 75 minút pod zatvoreným krytom. Pivo sa bude z plechovky odparovať a tým vlastne podlievať kurča. Grilujeme dovtedy, kým šťava, ktorá z neho uniká, nebude číra. Potom plechovkové kurča zložíme z grilu, necháme ho asi 10 minút odpočívať, potom ho stiahneme z plechovky a rozdelíme na porcie.