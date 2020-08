Varíme s Korzárom polievky: oravská šajtľava, šarišský kišeľ, liptovská zamrvenka

Kuchyňa starých mám chutí aj dnes.

17. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Oravská šajtľava

Potrebujeme: 1 malú hlávkovú kapustu, 2 mrkvy, polovicu kalerábu, 1 petržlen, kúsok zeleru, 1 údenú klobásu, bravčovú masť, 5 – 6 zemiakov, 1 strúčik cesnaku, 1 malú cibuľu, trochu hladkej múky na zápražku, soľ, mleté čierne korenie, majorán

Postup: Do hrnca dáme roztopiť primerané množstvo bravčovej masti, na ktorej potom osmažíme nadrobno nakrájanú cibuľu. Posypeme ju hladkou múkou aj červenou paprikou a urobíme si tak zápražku, ktorú zalejeme studenou vodou. Do vody potom dáme na kocky nakrájanú koreňovú zeleninu aj zemiaky, osolíme ich, okoreníme a necháme variť. Po chvíli pridáme aj na kocky nakrájanú kapustu. Klobásu nakrájame na kolieska, opečieme na panvici a potom aj s výpekom vlejeme do polievky. Dochutíme a keď je všetko mäkké, polievku odstavíme.

Šarišský kišeľ

Potrebujeme: zemiaky (množstvo podľa počtu hladošov), cca 1 l kyslého mlieka, cibuľu, soľ, nakrájaný kôpor, maslo a hladkú múku

Postup. Zemiaky pokrájame na drobné kocky a dáme ich variť do osolenej vody. Keď budú polomäkké, prilejeme k nim kyslé mlieko, z ktorého si ešte predtým asi pohár odoberieme. Do tohto odobratého mlieka vmiešame jednu či dve lyžice hladkej múky, podľa veľkosti hrnca a vlejeme ho do polievky, keď začne vrieť.

Chvíľu povaríme. Na masle opražíme nadrobno nakrájanú cibuľku a pridáme ju do polievky, necháme zovrieť a odstavíme. Porcie podávame posypané kôprom.

Liptovská zamrvenka

Potrebujeme: 5 zemiakov, cca 400 g čerstvých húb (môžeme použiť aj sušené, ale tých dáme menej, sú výraznejšie), 1 mrkvu, 1 petržlen, cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, sladkú mletú papriku, trochu hladkej múky, masť, soľ, celé čierne korenie. Na mrveničku: 1 vajce, polohrubú a hrubú múku, soľ a vodu

Postup: Cibuľu pokrájame najemno a opražíme na masti spolu s cesnakom. Pridáme očistenú a nakrájanú koreňovú zeleninu, zemiaky a huby. Zalejeme všetko vodou, osolíme a okoreníme a necháme variť.

Zo surovín spracujeme tuhé cesto na mrvenicu a keď bude zelenina v polievke takmer uvarená, prstami si z cesta začneme odštipkávať maličké kúsky a hádžeme ich polievky. Nakoniec urobíme z masti, prípadne masla a trochy múky zápražku, posypeme ju paprikou a vlejeme do hrnca. Keď sa chvíľku povarí, polievka je hotová.

Zdroj: Liptovské múzeum