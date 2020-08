Varíme s Korzárom: Lepkavé stehienka, šľahačková bábovka, provensálsky šalát

Inšpirácie nielen na nedeľný obed.

16. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Lepkavé stehienka

Potrebujeme: horné kuracie stehná, soľ, mleté čierne korenie, 4 lyžice pomarančového džemu, 2 PL worcesterskej omáčky, 3 PL sójovej omáčky, šťavu a nastrúhanú kôru z pomaranča, štipku mletého zázvoru

Postup: Stehienka umyjeme, dočistíme a jemne ich narežeme kožu, osolíme ich aj okoreníme a dáme do misky. Do kastróla dáme džem, obidve omáčky, pomarančovú šťavu aj kôru, pridáme zázvor. Marinádu zohrievame za stáleho miešania a dávame pozor, aby neprihorela. Chvíľu ju povaríme, kým sa všetky chute neprepoja a vylejeme ju do misky na kuracie stehienka. Dobre ich rukou premiešame, aby sa marináda dostala aj do zárezov, chvíľu necháme postáť a potom ich dávame na gril a pomaly ich ugrilujeme. Nesmieme nastaviť vysokú teplotu, aby nám koža nezhorela a stehná nezostali surové.

Provensálsky cestovinový šalát

Potrebujeme: balenie cestovín penne, 3 rôznofarebné papriky – červenú, zelenú a žltú, 2 – 3 paradajky, 1 šalátovú uhorku, 1 bielu reďkovku,, čierne olivy, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie. Na zálievku: 4 PL paradajkového džúsu, 2- 3 PL bieleho jogurtu, nasekané bazalkové lístky, 1 ČL provensálskeho korenia

Postup: Penne dáme variť do hrnca s osolenou vodou. Papriky, paradajky, uhorku aj reďkovku očistíme a nakrájame na kocky. Olivy pokrájame na kolieska a z potrebných surovín vymiešame zálievku.

Uvarené cestoviny scedíme, premyjeme studenou vodou a necháme odkvapkať. Potom ich presypeme do misky, kde k nim pridáme zeleninu a pripravenú zálievku. Jemne ale dobre premiešame a pred servírovaním posypeme ešte čerstvou bazalkou.

Šľahačková bábovka

Potrebujeme: 350 g polohrubej múky, 200 g kryštálového cukru, 200 ml smotany na šľahanie, 3 vajíčka, 1/2 balíčka prášku do pečiva, asi hrsť nasekaných vlašských alebo lieskových orechov, maslo a hrubú múku na formu

Postup: Vajíčka si rozdelíme a žĺtky vymiešame s cukrom do peny. Pridáme k nim múku zmiešanú s práškom do pečiva, na drobno nasekané orechy a šľahačkovú smotanu. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a jemne ho zapracujeme do cesta. Formu dobre vymastíme maslom, vysypeme hrubou múkou a vylejeme do nej cesto. Bábovku upečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov.