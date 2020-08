Varíme s Korzárom: Domáca zmes na hrianky, pikantná salsa, paradajkový džem

Sezóna paprík a paradajok je voňavá a chutná.

15. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Domáca salsa

Potrebujeme: 1 kg paradajok, ½ kg žltej papriky, 150 g cibule, 1 PL oleja, 50 ml jablčného octu, 1 balíček kyseliny citrónovej, cca 1 malú lyžičku soli, mleté čierne korenie a čili papričku podľa chuti, 1 balíček gelfix, 250 g kr. cukru

Postup: Papriku očistíme a pokrájame na celkom maličké kocky. Ak nám prekáža šupka na paradajkách, najskôr ich olúpeme a potom nakrájame. Cibuľu očistíme a nakrájame najemno.

Do hrnca dáme zohriať olej a orestujeme na ňom najskôr cibuľu a potom k nej pridáme papriku. Po chvíli pridáme paradajky a všetky ostatné suroviny okrem gelfixu a cukru. Tieto dve suroviny si zmiešame spolu a do hrnca ich za stáleho miešania vsypeme až keď sa nám zo zeleniny trochu odparí voda. Povaríme asi 7 - 10 minút, pozbierame penu a salsu rozdelíme do pripravených pohárov. Zaviečkujeme ich, otočíme hore dnom a necháme vychladnúť.

Hrianková zmes

Potrebujeme: 1 kg bravčového pliecka, 4 väčšie cibule, 5 paprík (ideálne ak by boli štipľavé), 4 veľké paradajky, 5-6 strúčikov cesnaku, čili papričky podľa toho, akú veľmi pikantnú zmes chceme, olej, 4 PL hustého paradajkového pretlaku, 2 PL kryštálového cukru, 2-3 PL vinného octu, mletú červenú papriku, soľ a mleté čierne korenie

Postup: Mäso pomelieme, papriky očistíme a nakrájame na maličké kocky, paradajky ošúpeme a nakrájame, cibuľu nasekáme najemno.

Do hrnca dáme olej a orestujeme na ňom cibuľu. Keď bude chytať zlatistú farbu dáme do hrnca mäso a dobre ho premiešame, aby sa rozpadlo na drobné časti. Osolíme ho, okoreníme, posypeme paprikou a za stáleho miešania ho restujeme, aby sa zatiahlo a odparila sa voda.

Potom pridáme pretlačený cesnak, nasekané čili papričky, papriku a paradajkový pretlak. Dobre miešame a všetko dusíme. Potom pridáme cukor, keď sa rozpustí vlejeme ocot a všetko za priebežného miešania necháme dusiť na miernom ohni. Nezakrývame ju. Keď zmes zhustne, ešte vyladíme chute a rozdelíme ju do pripravených pohárov. Ak si chceme pochúťku odložiť na zimu, je dobré sterilizovať ju.

Paradajkový džem

Chuťou pripomína šípkový, hodí sa na chlebík ale dokonca aj na palacinky.

Potrebujeme: 3 kg dobre zrelých paradajok, 2 jablká, 3 balíčky vanilkového cukru, lyžičku sušeného zázvoru, 1,5 kg kryštálového cukru, citrónovú šťavu, 2 balíčky gelfixu

Postup: Paradajky a jablká očistíme, pokrájame a dáme do hrnca. Pridáme vanilku aj zázvor a varíme asi jeden a pol hodiny. Potom prisypeme cukor a želírovací prípravok a všetko ešte spolu povaríme, kým nezískame potrebnú džemovú konzistenciu.