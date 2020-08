Varíme s Korzárom cuketové špeciality: Tatarák, chlpaté guľôčky a cuketová baba

Tejto chutnej zeleniny sa určite nedá prejesť.

13. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Cuketová baba

Potrebujeme: pol kila cukety bez jadierok, 2 mrkvy, 1 cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, 3 vajíčka, 150 g polohrubej múky, kúsok anglickej slaniny, tvrdý syr, majoránku, soľ, mleté čierne korenie, maslo a strúhanku na vysypanie plechu

Postup: Cuketu umyjeme, odrežeme konce a pozdĺžne ju rozdelíme na polovice. Lyžicou vydlabeme jadierka a nastrúhame ju nahrubo. Do misky k cukete potom postupne pridáme najemno nastrúhanú cibuľu aj tvrdý syr a pretlačený cesnak. Anglickú slaninu nakrájame na maličké kúsky a pridáme tiež do misky, rovnako ako múku a vajcia. Všetko dobre ochutíme a premiešame. Formu alebo plech s vyššími okrajmi potrieme maslom, vysypeme strúhankou a vylejeme tam cuketové cesto. Vrch urovnáme, dáme naň ešte zopár kúskov masla a dáme piecť do rúry nastavenej na miernu teplotu, kým nebude vrch baby zlatistý.

Chlpaté cuketové guľky

Potrebujeme: stredne veľkú cuketu, syr ementál, mleté ovsené vločky, 2-3 vajíčka, 3 strúčiky cesnaku, petržlenovú vňať, soľ, mleté čierne korenie, oregano, cca 3 PL nasekaných lístkov mäty

Postup: Cuketu umyjeme a máme už staršiu cuketu, ktorá má veľké jadierka, vydlabeme ju. Postrúhame nahrubo aj so šupkou a zmiešame s najemno postrúhaným syrom, vajíčkami, vločkami, pretlačeným cesnakom, bylinkami, korením a soľou.

Z cesta odoberáme kúsky, ktoré vyformujeme na guľôčky a tie ešte pováľame v nastrúhanom syre. Potom ich poukladáme na plech vystlaný papierom a upečieme.

Cuketový tatarák

Potrebujeme: väčšiu cuketu, 1 cibuľu, maslo, 2 strúčiky cesnaku, mletú červenú papriku cca lyžicu kečupu a asi lyžicu horčice, sójovú omáčku, štipku čili

Postup: Umytú a koncov aj dužiny zbavenú cuketu nastrúhame, dáme do misky a posolíme ju, aby pustila vodu.

Zatiaľ si najemno nakrájame cibuľu a osmažíme ju v panvici na roztopenom masle. Potom k nej pridáme nasekaný cesnak a cibuľový základ potom odstavíme mimo plameňa a posypeme ho červenou paprikou. Dobre premiešame a pridáme vyžmýkanú nastrúhanú cuketu. Podusíme ju tak, aby ešte zostala trochu chrumkavá a potom ju dochutíme kečupom, horčicou, sójovkou a čili. Premiešame a odstavíme. Konzumovať sa môže teplá aj studená, s čerstvým chlebíkom aj na hrianke.