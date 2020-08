Varíme s Korzárom lečo: Pravé maďarské, tradičné ako od babky alebo s cuketou

K letu táto pochúťka naozaj patrí.

10. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Originálne maďarské lečo

Potrebujeme: ½ kg papriky, 250 g zrelých paradajok, 250 g cibule, 100-gramový kúsok slaniny, 200 g údenej klobásy, bravčovú masť, 1,5 lyžice sladkej červenej papriky, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Slaninu nakrájame na malé kocky a dáme ich do rozohriatej panvice s trochou bravčovej masti, prípadne oleja. Keď sa slanina spraží, pridáme na pásiky nakrájanú cibuľu a chvíľku ju restujeme. Keď začne chytať zlatistú farbu posypeme ju červenou paprikou. Stále miešame, aby sa paprika nepripálila a nezhorkla. Potom pridáme na prúžky nakrájanú papriku a orestujeme ju.

Paradajky sparíme vriacou vodou a hneď ich schladíme, aby sme ich mohli ľahšie zbaviť šupky. Potom ich pokrájame na väčšie kúsky a pridáme k paprikám. Osolíme, okoreníme, zakryjeme a na miernom ohni za občasného miešania dusíme, kým papriky trochu nezmäknú.

Zatiaľ nakrájame na kolieska údenú slaninu a pridáme ju do leča na záver, len na pár minút, aby sa prehriala a pustila chuť. Panvicu už nezakrývame, aby sa odparila tekutina a zredukujeme tak tekutinu, maďarské lečo nemá mať vodnatú konzistenciu.

Lečo na zimu ako z babkinej špajze

Potrebujeme. 3 kg paradajok, 2 kg papriky, 1 kg cibule, cca 2 PL soli, mletú červenú papriku, 2 dl oleja

Postup: Umytú a očistenú zeleninu nakrájame. Cibuľu a paradajky nakrájame na polkolieska, papriku na kocky alebo na pásiky.

Do väčšieho hrnca dáme olej a keď sa zohreje, vsypeme do hrnca cibuľu. Dobre ju orestujeme a keď o čosi zmäkne, pridáme k nej papriku. Osolíme ju a opražíme. Potom prilejeme asi 3 dl vody a dusíme pod pokrievkou za priebežného miešania, až kým paprika nezmäkne.

Potom pridáme do leča paradajky, všetko premiešame a dusíme, kým nepustia šťavu. Do pohára dáme asi 1 dl vody a v nej rozpustíme červenú papriku, aby nemala hrudky. Paprikovú zmes vlejeme do leča, premiešame a dusíme ešte asi 15 minút.

Hotové lečo rozdelíme do zaváraninových fliaš, ktoré uzavrieme a poukladáme na plech s vyššími okrajmi, do ktorého potom nalejeme vodu. Dáme ho cca na 15 minút do rúry vyhriatej na 180 stupňov.

Potom poháre vyberieme, poukladáme hore dnom na utierku a zabalíme do deky až do druhého dňa.

Lečo s cuketou

Potrebujeme: 1 kg papriky, 150 g cibule, 3 strúčiky cesnaku, 500 g cukety, 500 ml zrelých paradajok, 4 vajíčka, údenú klobásu, olej, soľ, korenie

Postup: Na oleji orestujeme nadrobno nakrájanú cibuľu, ku ktorej po chvíli pridáme nasekaný cesnak a na kolieska nakrájanú klobásu. Prisypeme očistenú a pásiky nakrájanú papriku a nakrájanú cuketu. Osolíme, okoreníme a prikryté dusíme asi 5 minút. Potom pridáme šupiek zbavené a nakrájané paradajky, premiešame a dusíme ešte asi 7 minút. Potom pridáme vajíčka, podľa potreby dochutíme a ešte krátko podusíme.