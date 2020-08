Varíme s Korzárom: Kotlety na červenom víne, chrumkavá cuketová polievka, cheesecake

Inšpirácia na letné nedeľné menu.

9. aug 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Chrumkavá cuketová polievka

Potrebujeme: 1 stredne veľkú cuketu, 4 zemiaky, lyžicu hladkej múky, 250 ml smotany na varenie, maslo, olej, soľ, oregano, muškátový oriešok, čierne korenie. Na posýpku: cca 10 bazalkových listov, slané krekuy

Potup: V hrnci zohrejeme kus masla s trochou oleja a orestujeme na ňom očistené a na kocky nakrájané zemiaky. Osolíme ich, okoreníme a potom ich posypeme hladkou múkou, zarestujeme ju a podlejeme vodou alebo zeleninovým vývarom.

Keď zemiaky zmäknú, pridáme k nim nastrúhanú cuketu a povaríme, kým všetko nezmäkne. Potom polievku rozmixujeme, vlejeme smotanu a podľa potreby dochutíme.

Bazalkové lístky dáme do mixéra, pridáme nalámané slané krekry a spolu to rozmixujeme. Polievku naberieme do tanierom a pred samotným jedením ju posypeme bazalkovými krekrami a najemno nasekanou jarnou cibuľkou.

Kotlety s omáčkou z červeného vína

Potrebujeme: 1/4 š a 2 PL extra panenského olivového oleja, 4 vetvičky tymianu, 1 strúčik nahrubo nakrájaného cesnaku, 4 kusy 340-gramovových teľacích kotliet s kosťou, 2 š červeného vína (napríklad Cabernet Sauvignon), 2 veľké najemno nakrájané šalotky, 1 PL masla, 2 PL hladkej múky, 2 š hovädzieho vývaru, soľ a mleté čierne korenie, zemiakové pyré na podávanie

Postup: Vo veľkej plytkej nádobe zmiešame štvrtinu šálky olivového oleja s tymianovými vetvičkami a cesnakom. Vo vzniknutej marináde obalíme kotlety a necháme ich cez noc odležať v chladničke. V stredne veľkej rajnici zmiešame víno s polovicou šalotiek a necháme variť, kým sa víno nezredukuje na štvrtinu pôvodného objemu, čo by malo trvať asi 15 minút.

V menšom hrnci roztopíme maslo, pridáme zvyšnú šalotku a na stredne veľkom ohni varíme dozlatista. Následne pomaly vmiešame múku, po ktorej prilejeme vývar. Miešame, kým zmes nie je hladká, potom dáme plameň na maximum a za stáleho miešania varíme, kým nezhustne. Do zmesi prilejeme zredukované víno a na malom ohni necháme variť asi 30 minút. Hotovú omáčku precedíme a ochutíme soľou a korením.

Rúru predhrejeme na 160 stupňov. Vo veľkej liatinovej panvici zahrejeme zvyšný olivový olej. Kotlety vyberieme z chladničky, tymian z marinády vyhodíme a cesnak zoškrabeme dole. Mäso posolíme, okoreníme, preložíme do rozohriatej panvice a opečieme dozlatista z oboch strán asi po 3 minúty. Panvicu preložíme do rúry a mäso necháme piecť ešte asi 10 minút, v polovici procesu ho otočíme. Hotové mäso servírujeme poliate omáčkou so zemiakovým pyré.

Čučoriedkový cheesecake Adriany Polákovej

Potrebujeme: 3 balíky sušienok (výborne sa hodia Indiánky), 3 PL zmäknutého masla, 500 g mascarpone, 250 ml šľahačkovej smotany, 3 vajíčka, 100 g práškového cukru, 2 PL hladkej múky. Na čučoriedkovú polevu: 3 hrnčeky čučoriedok, 3 PL hnedého cukru, 1 PL solamylu,

Postup: Sušienky rozdrvíme a zmiešame maslom. Natlačíme ich do tortovej formy vystlanej papierom na pečenie a dáme na 15 minút do rúry vyhriatej na 180 stupňov.

Zatiaľ si vymiešame mascarpone, smotanu, vajíčka, cukor a hladkú múku, zmes vylejeme na sušienkový základ a dáme piecť do rúry, pri teplote 180 stupňov by malo stačiť 40 minút.

Hrnček čučoriedok poukladáme na upečený koláč. Dva hrnčeky čučoriedok dáme do hrnca, pridáme cukor a rozvaríme ich. Potom zmes precedíme, do šťavy vmiešame solamyl a ešte krátko povaríme a polevu vylejeme na pripravený koláč s čučoriedkami. Necháme cez noc stuhnúť v chlade.