Recepty z Korzára: Pravé kubánske Mojito, osviežujúca Bloody Mary, lahodné Daiquiri

Spríjemnite si leto vlastnými koktailmi.

8. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Pravé kubánske Mojito

Potrebujeme: drvený ľad, 7 gramov mäty, 2 lyžičky hnedého cukru, 2 cl limetkového sirupu, 6 cl rumu Bacardi, sódu na doliatie, 2 limetky pokrájané na štvrtinky. Na ozdobu: lístky mäty, 2 slamky.

Príprava a servírovanie v pohári Highball

Postup: Do vysokého pohára dáme lístky mäty, cukor a limetkový sirup. Všetko dobre podrvíme tĺčikom. Potom pridáme trochu sódovky a drvený ľad. Nakoniec prilejeme rum, ešte dolejeme sódovku a ozdobíme.

VEDELI STE, ŽE: Ide o kubánsky národný nápoj, veľmi podobný inému koktejlu, s názvom Collins, ibaže v tomto prípade sa nepoužije gin, ale rum. Mojito je charakteristické mätovými listami.

Aj vďaka nim má osviežujúcu chuť. Je tiež príjemne kyselkavé, vďaka limetke. Ideálne osvieženie v zemepisných šírkach, v ktorých sa nápoj zrodil.

No aj u nás má svojich skalných fanúšikov, a to nielen v horúcom lete. Hoci pred pár rokmi sme o ňom u nás ani nechyrovali, dnes sa ho nevieme nasýtiť. Každý chce len mojito, lebo mojito je skrátka "in"!

Práve svieža a krásne zelená mäta mu dodáva chuť aj imidž niečoho „extra“. Mojito je iné už na pohľad, vôňou a aj chutí výnimočne. Niekedy sa mu hovorí aj Cuban mini julep.

A kto vraj neochutnal mätový julep, žil zbytočný život. Veľkú popularitu získal na Kube v čase prohibície, kedy si ho sem chodili užívať návštevníci z Ameriky.

Fanúšikom mojita bol aj slávny Papa Hemingway, ktorý v roku 1952 napísal legendárnu vetu: „My Mojito in la Bodeguita and my Daiquiri in El Floridita.“ Čím chcel povedať, ktorý drink, v ktorom bare pije.

Bloody Mary

Potrebujeme: ľad, 12 cl paradajkového džúsu, 4 cl vodky, 1 cl citrónovej šťavy, soľ, čierne korenie, worchester, tabasco. Na ozdobu: sedano – stopkový zeler, 2 slamky

Príprava v šejkri a servírovanie: pohár Highball

Postup: Do mixéra nalejeme vodku, paradajkový džús, citrónovú šťavu, worcester, tabasco, trochu soli a korenia a všetko dáme zmiešať asi na 30 sekúnd na najvyššom stupni.. Potom len nalejeme a pohár ozdobíme stopkou zeleru, kockou syra či krevetou.

VEDELI STE, ŽE: Tento koktejl je vhodný ako aperitív, ale aj ako povzbudzujúci či osviežujúci nápoj 24 hodín denne. Teší sa veľkej tvorivej priazni barmanov, vodku v ňom môžete nahradiť aj ginom.

Možno vám padne vhod pridať trochu nastrúhaného chrenu. K receptúre Bloody Mary sa hlási Harry´s New Bar v Paríži. Jeho barman Pete Petiot sa neskôr stal šéfbarmanom newyorského St Regis Hotelu.

Nápoj prvýkrát pripravil v roku 1921. Petiot údajne drink pomenoval na počesť hollywoodskej herečky Mary Pickfordovej. Ingrediencie na prípravu môžu zahŕňať chrenovú omáčku namiesto tabaska, prípadne sa skombinujú.

Používa sa aj štipka zelerovej soli, hoci v Paríži ju vraj odmietajú. Výhonok zeleru ako ozdoba sa začal pridávať koncom 60. rokov 20. storočia. Došlo k tomu náhodou. Jeden hosť hotelu Ambasador v Chicagu dostal svoj obľúbený drink bez obvyklého miešadla.

Poslúžil si teda výhonkom zeleru z obloženej misy a barmanom sa tento netradičný spôsob zdobenia zapáčil. Ak zeler milujete, môžete ho pokojne zjesť.

Daiquiri

Potrebujeme: drvený ľad, 5 cl rumu Bacardi, 2 cl citrónovej šťavy, 1 cl cukrového sirupu. Na ozdobu: limetku, 2 slamky

Príprava v mixéri a servírovanie v pohári V-Shape

Postup: Do mixéra dáme ľad, prilejeme ostatné ingrediencie a vymiešame. Prelejeme do pohára, ozdobíme plátkom limetky a podávame.

VEDELI STE, ŽE: Daiquiri je vhodné ako aperitív, ale aj ako osviežujúci krátky nápoj kedykoľvek. Receptúra vraj vznikla niekedy na prelome 19. a 20. storočia.

Riaditeľ malej bane na cín, banský inžinier Jennings Cox v kubánskom meste Daiquiri používal na občerstvenie svojich hostí miesto whisky zmes bieleho kubánskeho rumu a šťavy z limetiek, ktorú lisoval jeho sluha.

Jedným zo slávnych klientov v Daiquiri bol vraj americký prezident J. F. Kennedy.

Podľa inej historky kubánski obchodníci vraj už nemali dovážaný gin, a tak museli používať miestny alkohol, teda rum.

Ten nemal veľmi dobrú kvalitu, a preto ho miešali s inými ingredienciami. Rum sa v tomto nápoji ocitol aj preto, že bol jediným dostupným liekom na maláriu. Okrem klasického daiquiri existuje aj „ľadová“ verzia, keď sa do pohára pridá ľadová drť a tá urobí drink aj na pohľad krásny.

Verziu s rozmixovaným ľadom prvýkrát namiešal v roku 1912 barman Constantino Constante Ribalagua v reštaurácii la Florida v Havane.