Varíme s Korzárom kuracie mäso: Špízy s tzatziki, terina so zeleninou, plnené kapsy

3. aug 2020

Grilované kuracie špízy s tzatziki dresingom

Potrebujeme na marinádu: 1/3 šálky (š) olivového oleja, 1/4 š citrónovej šťavy, 1 ČL citrónovej kôry, 1 PL jablčného octu, 2 PL čerstvých lístkov oregana (alebo 2 ČL sušených), 4 najemno pokrájané strúčiky cesnaku, 1/2 ČL soli, 1/2 ČL mletého čierneho korenia, štipka čili

Na špízy: 680 g kuracích pŕs, 1 stredne veľkú cuketu, 1 veľkú papriku, 1 stredne veľkú červenú cibuľu, 6 - 8 grilovacích ihiel

Na tzatziky: 1/2 š postrúhanej uhorky, zbavenej prebytočnej vody, 1/2 š gréckeho jogurtu, 1 a 1/2 PL citrónovej šťavy, 1 PL olivového oleja, 1 PL čerstvého kôpru (alebo 1 ČL sušeného), 2 najemno nasekané strúčiky cesnaku, 1/4 ČL morskej soli, 1/4 ČL mletého čierneho korenia.

Postup: Kuracie mäso nakrájame na kocky. Všetky suroviny na marinádu zmiešame dohromady a trištvrtinu z nej vylejeme do uzatvárateľného vrecka, kam podávame aj kocky mäsa, Takto ich necháme marinovať od 4 do 24 hodín. Cuketu, papriku aj cibuľu pokrájame na väčšie kúsky. Keď bude mesto dostatočne namarinované, vyberieme ho z chladničky a gril zapneme na 200 stupňov. Z mäsa zlejeme všetku prebytočnú marinádu a napichujeme ho na grilovacie ihly na striedačku so zeleninou. Špízy podávame na plech, polejeme nepoužitou marinádou, ktorú sme si ušetrili, a grilujeme, kým mäso nebude hotové, asi 5 až 7 minút z každej strany. Podávame s tzatziki omáčkou, ktorú pripravíme zmiešaním všetkých potrebných surovín dohromady.

Terina s kuracím mäsom a zeleninou

Potrebujeme na mäso: 675 g kuracích pŕs, 4 vaječné bielky, 3 PL šľahačkovej smotany, 1/2 ČL soli, 1 ČL mletého čierneho korenia, 1/2 ČL papriky

Na zeleninu: 3 mrkvy, 1 a 1/2 červenej papriky, 1 š hrášku, 1 strúčik cesnaku, 1 šalotku, 1 hrubší plátok šunky, soľ a mleté čierne korenie, olivový olej do panvice

Postup: Mrkvu očistíme a spolu s paprikou a plátkom šunky nakrájame na asi centimetrové kúsky, šalotku nakrájame nadrobno. Vo veľkej miske zahrejeme olej, vhodíme mrkvu, ktorú podlejeme štvrtinou šálky vody, a varíme, kým sa takmer všetka nevyparí. Pridáme čerstvú papriku, šalotku a pretlačený cesnak, ochutíme soľou a korením a varíme asi 3 až 4 minúty - nechceme mať zeleninu úplne hotovú, len predvarenú. Premiestnime ju do inej misky, necháme vychladnúť a primiešame hrášok.

Mäso si poprekrájame na zopár menších kúskov, ktoré vhodíme do kuchynského robota spolu so smotanou, bielkami, soľou a korením a všetko rozmixujeme na hladkú zmes. Rúru zahrejeme na 200 stupňov, dáme zovrieť dva litre vody a formu na terinu si vymažeme tukom a vyložíme papierom na pečenie tak, aby prečnieval cez okraje.

Mäso spolu so zeleninou a kúskami šunky zmiešame dohromady a zmes natlačíme do pripravenej formy. Tú vložíme do väčšieho pekáča, spoločne ich dáme do rúry, do pekáča nalejeme horúcu vodu tak, aby siahala do polovice formy na terinu a takto vo vodnom kúpeli ju pečieme asi 45 minút, alebo kým z nej nevytiahneme čisté špáradlo. Hotovú terinu vytiahneme z rúry aj z pekáča a na mriežke necháme odkvapkať a vychladnúť. Podávame so šalátom alebo samostatne ako predjedlo.

Kuracie prsia plnené ryžou a hubami

Potrebujeme: 2 PL oleja, 1/4 š nasekanej cibule, 4 veľké šampiňóny, 1 najemno nakrájaný strúčik cesnaku, 2 š špenátu, 300 g uvarenej ryže, 1/2 ČL soli, 1 PL čerstvého tymianu, 2 kuracie prsia bez kosti a kože, soľ a mleté čierne korenie, 2 plátky mozzarelly

Postup: V panvici vhodnej aj do rúry zahrejeme lyžicu oleja, pridáme cibuľu a na plátky nakrájané huby, trocha posolíme a varíme do zmäknutia asi 5 minút. Pridáme cesnak a špenát a počkáme, kým listy nezvädnú, čo bude trvať asi tak 2 až 3 minúty. Potom vmiešame ryžu, soľ a tymian a necháme všetko prehriať ďalšie 2 až 3 minúty. Odstavíme a preložíme do inej misky.

Kuracie prsia opláchneme a osušíme. Ostrým nožom vytvoríme v mäse kapsu takú hlbokú, ako sa len dá bez toho, aby sme ho prekrojili úplne. Dovnútra vložíme plátok mozzarelly prekrojený na polovicu a trocha ryžovo-hubovej zmesi. Okraje kapsy stlačíme, aby držali pohromade, prípadne ich ešte poistíme špáradlami. Mäso na vrch osolíme a okoreníme.

Rúru predhrejeme na 200 stupňov. Prázdnu panvicu vrátime na sporák, zahrejeme v nej zvyšnú lyžicu oleja a opečieme v nej kapsy z oboch strán, najprv vrchnú, potom spodnú, po dobu asi 5 minút do zlatohneda. Potom panvicu vložíme do rozohriatej rúry a pečieme ešte 10 minút, alebo kým vnútorná teplota nedosiahne 74 stupňov. Podávame s ryžou.

