Varíme s Korzárom svieže dezerty: Malinový s bielou čokoládou, broskyňový pohár

Vychutnajte si dobroty aj bez pečenia.

2. aug 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Malinové kocky s bielou čokoládou

Potrebujeme na základ: 80 g sušených datlí, 60 g vlašských orechov, 150 g najemno pomletých mandlí, 2 PL cukru

Na plnku: 350 g cez noc namočených kešu orechov, 150 g bielej čokolády, 130 g medu

Na malinové pyré: 100 malín, 20 g medu

Postup: Pomleté mandle, cukor, vlašské orechy a datle dáme do kuchynského robota a mixujeme, kým nedostaneme hladkú a vlhkú konzistenciu. Štvorcový plech vyložíme papierom na pečenie, zmes natlačíme v rovnomernej vrstve na jeho dno a dáme do mrazničky.

Kým tuhne, roztopíme bielu čokoládu, k nej pridáme všetky suroviny na plnku a mixujeme asi 3 až 5 minút, kým nevznikne krém hladký. Maliny dáme do malého hrnca spolu s medom a na malom ohni varíme asi 5 minút. Počas miešania môžeme ovocie vareškou popučiť. Uvarené pyré prepasírujeme cez jemné sitko, aby sme odstránili všetky kôstky.

Z mrazničky vyberieme plech s orechovým základom, na ktorý vylejeme kešu plnku s čokoládou, uhladíme a na vrch dáme malinové pyré, ktoré môže byť v súvislej vrstve, ale aj ako mramorová vzorka. Takto pripravený koláč dáme do mrazničky aspoň na 2 hodiny, ideálne cez noc, kým nebude úplne tuhý. Na krájanie kociek si vezmeme ostrý nôž, ktorý pred každým kúskom utrieme.

Broskyňové poháre s mascarpone

Potrebujeme: 1 š nasekaných broskýň, 1 PL kryštálového cukru, 1 ČL citrónovej šťavy, 1/2 ČL škorice

Na pohár: 1/4 š grahamových keksov, 2 PL roztopeného masla, 1/4 š studenej šľahačkovej smotany, 1 PL práškového cukru, 110 g mascarpone izbovej teploty, 2 PL kryštálového cukru, vanilkový cukor, 1/4 š nasekaných mandlí

Postup: Vo veľkom hrnci dáme variť broskyne spolu s cukrom, citrónovou šťavou a škoricou Podľa potreby môžeme pridať aj trocha vody. Keď broskyne zmäknú, po 5 až 10 minútach, odstavíme a necháme vychladiť na izbovú teplotu.

Keksy rozmrvíme nadrobno, dáme do malej misky a zmiešame s roztopeným maslom. Zmes rozdelíme do dvoch pohárov a dáme do chladničky na 15 minút. Medzitým si vyšľaháme smotanu s práškovým cukrom dotuha a oddelíme z nej 2 lyžice, ktoré pôjdu na ozdobu. Mascarpone vyšľaháme s kryštálovým a vanilkovým cukrom do krémovej konzistencie, pridáme k nemu šľahačku a zľahka ju zapracujeme. Krém nadávkujeme do pohárov so zachladenými keksami na dne, naň poukladáme broskyne a mandle a všetky vrstvy okrem keksov ešte raz zopakujeme. Nakoniec dozdobíme odloženou šľahačkou. Pred podávaním necháme poháre v chladničke tuhnúť aspoň hodinu.

Domáce nanuky s kivi a mangom

Potrebujeme na smotanovo-kivi vrstvu: 110 g nakrájaného kivi, 1 a 1/2 ČL citrónovej šťavy, 100 g šľahačkovej smotany, 2 PL kryštálového cukru, štipka soli

Na mango vrstvu: 575 g posekaného manga, 3 PL kryštálového cukru, 1 PL citrónovej šťavy.

Postup: Kúsky kivi dáme spolu s citrónovou šťavou do mixéra a rozsekáme ich na hladkú kašu. V malej miske si vyšľaháme smotanu s cukrom a soľou dotuha a zľahka do nej zapracujeme rozmixované kivi pyré. Do foriem na nanuky nadávkujeme smotanovo-kivi vrstvu a dáme ich zamraziť asi na pol hodinu.

Medzitým rozmixujeme mango s cukrom a citrónovou šťavou dohladka. Po vybratí nádoby na nanuky z mrazničky pyré rozdelíme do jednotlivých foriem a vrátime späť do chladu zatuhnúť aspoň na 4 hodiny, ideálne cez noc.

Zdroj: www.encasacookingspace.com, chocolatemoosey.com, cloudyitchen.com