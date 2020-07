Varíme s Korzárom domáce burgre: Hovädzí s hranolkami, s hubovým soté aj z tresky

1. aug 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Hovädzí burger s hranolkami a kapustovým šalátom

Potrebujeme: 500 g mletého hovädzieho mäsa, soľ a mleté čierne korenie, 2 ČL oleja, 4 hamburgerové žemle, 4 plátky čedaru, 500 g zemiakových hranoliek, 4 plátky paradajok, 1/4 š obľúbeného dresingu (napríklad rančerský)

Na kapustový šalát: 1 š nastrúhanej kapusty, 1 malá postrúhaná mrkva, 1 PL nasekanej cibule, 1/4 š majonézy, 1 PL mlieka, 1 ČL octu, 1/2 ČL cukru

Postup: Hranolky upečieme v rúre alebo vo fritéze. Kapustu, mrkvu a cibuľu zmiešame v miske. V samostatnej nádobe zmixujeme majonézu, mlieko, ocot a cukor a týmto dresingom polejeme kapustovú zmes. Všetko dobre premiešame a necháme odstáť v chladničke aspoň na pol hodiny

Mäso rozdelíme na 4 rovnaké časti a vyformujeme z neho hrubé placky, do stredu ktorých urobíme prstom malú jamku. Vrch osolíme a okoreníme. Vo veľkej panvici zahrejeme olej a na polovicu prekrojené žemle položíme reznou stranou dole, aby sa opiekli. Keď máme všetko pečivo chrumkavé, dáme do panvice fašírky z mäsa a opekáme z každej strany asi 4 minúty. Po otočení ešte trochu posolíme a okoreníme a na vrch položíme plátok syra. Burger si vyskladáme tak, že na dolnú časť žemle dáme mäso, na to položíme zo 4 hranolky, štvrtinu šálky kapustového šalátu a plátok paradajky. Na vrch želmle rozotrieme rančerský dresing, položíme na zvyšok a prepichneme špajdľou.

Burger s hubovým soté a opečenou cibuľkou

Potrebujeme na hubové soté: 1/2 PL masla alebo olivového oleja, 225 g na plátky nakrájaných šampiňónov, 4 nasekané strúčiky cesnaku, 2 PL červeného vína, 1 PL sójovej omáčky, vetvička čerstvých tymianových lístkov (alebo štipka sušeného tymianu), malá vetvička rozmarínu alebo nasekané bazalkové lístky, soľ a mleté čierne korenie

Na cibuľu a fašírky: 1/2 PL masla alebo olivového oleja, 1 veľká na tenké plátky nakrájaná sladká cibuľa, 120 - 220 g mletého hovädzieho, soľ a mleté čierne korenie

Na podávanie: plátky švajčiarskeho syra, opečené žemle, barbecue omáčka, rukola alebo iná listová zelenina

Postup: V strednej panvici roztopíme polovicu lyžice masla, pridáme cesnak a rýchlo ho orestujeme. Zamiešame huby, víno, sójovú omáčku, bylinky, soľ a mleté čierne korenie, prikryjeme a varíme zopár minút, kým nebudú huby hotové.

V menšej panvici rozpustíme druhú polovicu lyžice masla, pridáme cibuľu a za stáleho miešania ju necháme opiecť. Potom ju vyberieme tak, aby zostalo v panvici trocha tuku.

Polovicu húb a asi tretinu cibule dáme do mixéra a rozmixujeme nadrobno (môžeme tiež posekať ručne). Pridáme mleté mäso a zo zmesi vyformujeme 2 až 4 fašírky. Z oboch strán ich osolíme a okoreníme a opečieme na panvici, z ktorej sme vybrali cibuľu. Keď budú fašírky tesne pred dokončením, poukladáme na ne plátky syra, panvicu zakryjeme a necháme mäso dôjsť.

Burgre vyskladáme tak, že si fašírku položíme na spodok opečenej žemle, na ňu dáme trocha hubového soté, cibuľku a listovú zeleninu podľa chuti. Pokvapkáme omáčkou a zakryjeme hornou časťou žemle.

Burger z tresky

Potrebujeme: 700 g filé z tresky (čerstvého alebo mrazeného), 1 na malé kocky nakrájanú červenú papriku, najemno nakrájanú polovicu žltej cibule, soľ a čierne korenie, štipku kajenského korenia, 2 PL olivového oleja, 1 ČL dijonskej horčice, 1 ČL sušenej bazalky alebo 10 čerstvých lístkov, 1 ČL tymianu, 1/4 š strúhanky, 1 vajíčko, trocha olivového oleja na pečenie, čerstvá zelenina (šalát, paradajka, uhorka cibuľa a pod.)

Na dresing: 1 a 1/2 š majonézy, soľ a mleté čierne korenie, štipku kajenského korenia, 1/4 š nasekanej pažítky, 2 až 3 nadrobno nakrájaných nakladaných uhoriek

Postup: Pri mrazenej rybe ju necháme úplne roztopiť a utrieme ju kuchynskou utierkou do sucha, potom ju pokrájame na malé kúsky a dáme do chladničky. V panvici zahrejeme olivový olej a orestujeme na ňom cibuľu a červenú papriku domäkka. V procese osolíme a okoreníme, dáme bokom vychladnúť a až tak vložíme k vložíme k treske do misky. Pridáme aj ostatné koreniny, bylinky, olivový olej a strúhanku a celú zmes dobre premiešame. V prípade potreby ešte dochutíme a opäť vložíme do chladničky aspoň na pol hodiny, aby sa chute prepojili.

Medzitým si v miske zmiešame všetky suroviny na dresing. Po uplynutí aspoň polhodiny vyberieme rybaciu zmes von a vyformuje z nej malé, ale hrubšie placky, ktoré opečieme na rozohriatej panvici z každej strany asi po 4 minúty. Podávame v rozkrojenej žemli s čerstvou zeleninou a dresingom.

