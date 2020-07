Varíme s Korzárom: Kačacie prsia s ríbezľovou omáčkou, svieži šalát, ovsené kocky

28. júl 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Kačacie prsia s omáčkou z čiernych ríbezlí

Potrebujeme: 2 kačacie prsia s kožou (každé asi 350 až 400 g) 400g čiernych ríbezlí, 1 až 2 PL balzamikového octu, 2 PL tekutého medu, 2 PL červeného vínneho octu, 2 PL sójovej omáčky

Postup: Z kačacieho filé odstránime nadbytočný tuk po stranách a na koži urobíme plytké zárezy tak, aby sme neprešli až k mäsu. Med, vínny ocot a sójovú omáčku zmiešame a polejeme tým mäso, ktoré necháme marinovať 30 minút až hodinu. Priebežne ho otáčame, aby chute prenikli rovnomerne. Medzitým si pripravíme omáčku tak, že v hrnci necháme variť ríbezle spolu s trochou vody. Hneď ako začne vrieť, odstavíme ju z ohňa.

Mäso vyberieme z marinády a položíme do studenej panvice na vyprážanie kožou dole a pomaly zahrievame. Po 10 až 20 minútach (podľa toho, ako veľmi ich chceme mať prepečené), keď je koža chrumkavá, mäso otočíme na opačnú stranu a pečieme ďalších 3 až 5 minút. Medzitým zapneme rúru na 60 stupňov. Upečené mäso preložíme do rúry, aby sa nám udržiavalo do podávania teplé. Do tej istej panvice potom nalejeme predvarené ríbezle s balzamikovým octom a pomiešame tak, aby sme do omáčky zahrnuli aj šťavu a zvyšky z pečenia mäsa.

Svieži melónovo-uhorkový šalát

Potrebujeme: 1/2 stredne veľkého melóna, 2 uhorky, 8 lístkov mäty, 1 limetku

Postup: Melón aj uhorky pokrájame na kocky veľké asi 1 až 1,5 centimetra a dáme do veľkej misky. Mätové lístky potrháme na drobné kúsky a pridáme k melónu a uhorke. Šťavou z limetky šalát pokvapkáme, dobre premiešame a podávame.

Ovseno-ovocné kocky s mrveničkou

Potrebujeme: 1 a 3/4 š ovsených vločiek, 3/4 š hladkej múky, 1/3 š hnedého cukru, kôru z 1 citróna, 1/2 ČL prášku do pečiva, 1/4 ČL škorice, 1/4 ČL soli, 8 PL zmäknutého masla alebo kokosového oleja

Na plnku: 2 a 1/2 š čerstvého bobuľového ovocia, 1/2 š jahodového alebo malinového džemu, štipka soli

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a štvorcový plech s rozmermi 20 x 20 centimetrov vyložíme papierom na pečenie. V miske zmiešame ovsené vločky, múku, hnedý cukor, citrónovú kôru, prášok do pečiva, škoricu a soľ. Pridáme zmäknuté maslo a prstami ho votrieme do suchej zmesi tak, aby vzniklo drobivé cesto. Zo zmesi odoberieme 1,5 šálky a dáme do chladničky. Zvyšok cesta natlačíme vlhkými prstami alebo spodkom lyžice na dno formy a vidličkou do neho urobíme zopár dierok. Dáme do rúry a pečieme asi 10 až 12 minút, kým okraje mierne nezhnednú a stred sa nezačne dvíhať.

Kým sa cesto pečie, utrieme si misku, ktorú sme používali na cesto, a zamiešame v nej suroviny na plnku. Rovnomerne ju natrieme na predpečené cesto, na ňu rozdrobíme mrveničku z chladničky a dáme opäť piecť na 30 až 35 minút. Upečený koláč dáme pred krájaním aspoň na 2 hodiny do chladničky.

