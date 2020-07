Varíme s Korzárom paradajky: Pečené so sirupom, k rybe aj v šaláte

Pripraviť sa dajú na milión spôsobov.

27. júl 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Pečené cesnakovo-javorové paradajky

Potrebujeme: 30 cherry paradajok, 2 ČL olivového oleja, 2 PL javorového sirupu, 1 ČL sušeného cesnaku, soľ

Postup: Rúru predhrejeme na 200 stupňov a plech vyložíme silikónovou podložkou alebo papierom na pečenie. Cherry paradajky prekrojíme pozdĺžne na polovicu a položíme ich do malej misky. Pridáme k nim zvyšok surovín a všetko dobre premiešame. Spolu so vzniknutou omáčkou ich vylejeme na pripravený plech, rovnomerne rozložíme a pečieme v rozohriatej rúre asi 25 minút. Potom ich vyberieme a otočíme na opačnú stranu, prípadne ich zľahka premiešame. Ak si niektoré z paradajok vyžadujú viac cesnakovo-javorovej omáčky, napríklad sú príliš suché, dobre ich polejeme. Plech vrátime do rúry a pečieme ešte asi 20 minút alebo kým paradajky neskaramelizujú. Skvelé sa hodia ako príloha k mäsu, do cestovín, k ryži, šalátom či ako malé občerstvenie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pečené rybie filé s paradajkami a kaparami

Potrebujeme: 1/3 šálky (š) extra panenského olivového oleja, 1 malú červenú cibuľu, 2 veľké paradajky, 10 strúčikov cesnaku, 1,5 ČL mletého koriandra, 1 ČL sladkej papriky, 1 ČL mletej rasce, 1/2 PL kapár, soľ, mleté čierne korenie, 1/3 š zlatých hrozienok, 450 g filé z tresky alebo platesy, šťava z polovice citróna, kôra z 1 citróna, čerstvá petržlenová vňať alebo mäta na ozdobu

Postup: Červenú cibuľu a cesnak nakrájame najemno, paradajku na kocky. Na panvici zohrejme extra panenský olivový olej na stredne veľkom plameni, kým nezačne jemne bublať. Vhodíme cibuľu a restujeme asi tri minúty, kým nenadobudne zlatistú farbu. Pridáme paradajky, cesnak, koreniny, štipku soli a čierneho korenia, kapár a hrozienok. Zmes privedieme k varu, potom plameň stíšime a necháme jemne variť asi 15 minút.

Rúru zahrejeme na 200 stupňov. Rybu osušíme, osolíme a okoreníme z oboch strán. Do pekáča nalejeme polovicu paradajkovej omáčky, do ktorej vložíme filety. Pridáme kôru a šťavu z citróna a dolejeme zvyšok omáčky. Pečieme v rúre asi 15 až 18 minút, kým filety nebudú hotové. Pred podávaním ozdobíme petržlenovou vňaťou alebo mätou. Servírujeme teplé.

BLT šalát s vajíčkami natvrdo

Potrebujeme: 6 vajec, 3 prúžky slaniny, 1/3 š na plátky pokrájaných datľových paradajok, 1/4 š nadrobno pokrájaného zeleru, 3 PL najemno nakrájanej červenej cibule, 3 PL posekanej čerstvej pažítky (alebo zelenej cibuľky), 1/4 - 1/3 š majonézy, soľ a mleté čierne korenie, kučeravý alebo ľadový šalát

Postup: Na panvici opečieme prúžky slaniny dochrumkava, a keď trocha ochladnú, pokrájame ich na malé kúsky. Vajíčka uvaríme natvrdo a necháme dobre vychladnúť, potom ich olúpeme a pokrájame nadrobno. Všetky suroviny okrem šalátových listov zmiešame v miske, ochutíme podľa potreby soľou a čiernym korením. Zmesou naplníme umyté a osušené listy a navrch posypeme pažítkou a chrumkavou slaninou, ak sa ešte nejaká zvýšila.

Zdroj: sumptuousspoonfuls.com, themediterraneandish.com, therealfoodrds.com