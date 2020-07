Varíme s Korzárom: Šalát s marhuľami a cícerom, ryba s broskyňovou salsou

Sezónne ovocie poteší naslano aj nasladko.

26. júl 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Šalát s marhuľami a pečeným cícerom

Potrebujeme: 3 šálky (š) uvareného cíceru (alebo z konzervy), 2 ČL mletej rasce, 1 ČL mletého koriandra, 1/4 š olivového oleja, 1 ČL nastrúhanej pomarančovej kôry, 1,5 PL bieleho vínneho octu, 1,5 PL čerstvej pomarančovej šťavy, 1/4 ČL soli, 1/4 ČL mletého čierneho korenia, 1/2 š červenej cibule, 4 veľké marhule, 4 š mladej rukoly, 50 g feta syra

Postup: Cícer zlejeme, prepláchneme, ak je z konzervy, a osušíme. Marhule odkôstkujeme a spolu s červenou cibuľou nakrájame na plátky (cibuľu budeme krájať vertikálne). Rúru predhrejeme na 230 stupňov. Do hlbšieho plechu dáme cícer, koriander a rascu a polejeme ich dvomi lyžicami oleja. Všetko spolu premiešame a dáme do rúry asi na 20 minút. Počas pečenia raz premiešame. Zvyšný olej, pomarančovú kôru a šťavu, soľ, čierne korenie a ocot dáme do veľkej misky. V zmesi zľahka obalíme marhule a cibuľu, primiešame teplý cícer a rukolu a na záver posypeme rozmrvenou fetou.

Ryba s broskyňovou salsou

Potrebujeme: dve 170 g filety z platesy (prípadne inej ryby), 2 ČL olivového oleja, 1/2 ČL soli, 1/2 ČL mletého čierneho korenia, 2 stredne dozreté broskyne, 1 uhorka, 1/2 červenej papriky, 2 PL čerstvej petržlenovej vňate, 1 PL limetkovej šťavy, 1/2 ČL soli, 1/2 ČL mletého čierneho korenia

Postup: Rúru zahrejeme na 230 stupňov a plech vyložíme papierom na pečenie. Filety ryby osušíme, položíme ich na plech a rozotrieme po nich olej z oboch strán. Osolíme, okoreníme a pečieme v rúre asi 10 až 12 minút, alebo kým vnútorná teplota nedosiahne asi 55 stupňov.

Kým sa ryba pečie, urobíme si salsu. Broskyne, uhorku a červenú papriku nakrájame na asi centimetrové kúsky, ktoré zmiešame v miske s limetkovou šťavou, soľou, čiernym korením a petržlenovou vňaťou. Ochutíme podľa potreby a podávame v hojnom množstve na upečenej rybe.

Malinovo-citrónovo-kávový koláč

Potrebujeme na koláč: 2 a 1/4 š najemno pomletých ovsených vločiek (alebo ovsenej múky) 1 ČL muškátového orieška, 1 a 1/2 ČL prášku do pečiva, 1/2 ČL jedlej sódy, 1/4 ČL soli, 3 celé vajíčka, 1/2 š kyslej smotany, 1/3 š medu, šťava z 1 citróna, kôru z polovice citróna (voliteľné), 1 ČL vanilkového extraktu, 1/2 š čerstvých malín, 1/4 š plátkov mandlí

Na citrónový krém: 2/3 š kyslej smotany, 1 - 2 PL medu, šťava z polovice citróna a trošku postrúhanej kôry

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a okrúhlu formu s priemerom 23 až 25 centimetrov vymažeme a vysypeme. V miske zmiešame ovsenú múku, muškátový orech, prášok do pečiva, jedlu sódu a soľ a dáme bokom. V inej miske vymiešame elektrickým mixérom všetky vajíčka, potom pridáme kyslú smotanu a vymiešame dohladka. Dochutíme medom, citrónovou šťavou a kôrou a vanilkou.

Tekuté suroviny vlejeme k suchým, a keď je všetko dobre premiešané, pridáme maliny. Cesto premiestníme do pripravenej formy, na vrch posypeme plátkami mandlí a pečieme 16 až 20 minút, kým nebude koláč v strede upečený.

Medzitým zmiešame dohromady všetky suroviny na citrónový krém. Upečený koláč môžeme pokvapkať trochou medu a posypať postrúhanou citrónovou kôrou. Pred podávaním ho necháme chladiť asi 10 až 15 minút. Podávame s kopčekom citrónového krému na vrchu.

