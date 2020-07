Varíme s Korzárom: Pikantný broskyňový džem, marhuľový džem s brandy a zázvorom

Pripravte si dobroty zo sezónneho ovocia.

22. júl 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Článok pokračuje pod video reklamou

Ríbezľovo-cibuľové čatní

Potrebujeme: 5 olúpaných a na tenké plátky nakrájaných červených cibúľ, 3 PL olivového oleja, 4 olúpané a nastrúhané strúčiky cesnaku, nastrúhaný päťcentimetrový kúsok zázvoru, 1 PL sušeného čili, 2 celé škorice alebo 2 ČL mletej škorice, 2 ČL mletého nového korenia, 2 celé anízy, 1 ČL soli, 150 g hrozienok sultánok, 4 kg tmavého hnedého cukru, 50 ml červeného vínneho octu, 500 g odstopkovaných červených ríbezlí

Postup: Vo veľkej panvici alebo v hrnci vhodnom na varenie džemov pražíme cibuľu na olivovom oleji asi 10 minút, kým nezmäkne. Prihodíme k nej cesnak, zázvor, čili aj koreniny a necháme na ohni ešte ďalšie dve minúty. Pridáme ocot, cukor, sultánky a soľ. Zmes dobre premiešame, privedieme k varu a necháme bublať, kým trocha nezhustne, čo by malo trvať asi 5 minút. Potom prisypeme ríbezle a varíme ďalších 5 minút, kým bobule nezačnú trocha praskať. Vtedy sporák vypneme a hotové čatní prelejeme do pripravených pohárov.

Marhuľový džem s brandy a zázvorom

Potrebujeme: 1,3 kg odkôstkovaných a nakrájaných marhúľ, 3 - 4 š cukru, 1/4 š marhuľového brandy, 2 ČL vanilkových semiačok, 1/2 ČL mletého zázvoru, 1/2 ČL mletej škorice, štipka kardamómu

Postup: Všetky suroviny si dáme do stredne veľkej panvice a za občasného miešania varíme asi 30 až 45 minút, kým sa z ovocia nevytvorí hustý džem. Ešte zahorúca ho prelejeme do čistých a teplých zaváraninových pohárov, očistíme ich vrch, dobre zatvoríme a preklopíme hore dnom, kým sa viečka neutesnia.

Pikantný broskyňový džem

Potrebujeme: 1,3 kg dozretých broskýň, 1,5 š cukru, 1 š polosladkého bieleho vína, 7 sušených čili papričiek bez stopky (druh pequin), 3 kyslé zelené jablká Granny Smith (alebo pektín), 1/4 š citrónovej šťavy, kôra z jedného malého citróna (asi jedna lyžica)

Postup: Broskyne narežeme na spodku do tvaru X a vhodíme ich na minútu alebo dve do vriacej vody. Keď sa okolo zárezov začne šupka oddeľovať, rýchlo ich vyberieme, schladíme v ľadovej vode a olúpeme. Keď sú prezreté alebo málo dozreté, šupku jednoducho ošúpeme zasurova. Na spodok sklenenej misky vysypeme kúsok cukru. Broskyne nakrájame na tenké plátky a ukladáme postupne do misky. Medzi jednotlivé plátky prisypeme stále trocha cukru. Potom pridáme papričky a víno, jemne zamiešame a necháme v chladničke odstáť 2 až 3 dni. Pre extra korenistú chuť môžeme zmes na druhý deň vybrať, nechať krátko prevrieť a vychladenú vložiť do chladničky ešte na jeden deň.

Po uplynutí dvoch-troch dní všetko precedíme a tekutú časť spolu s citrónovou šťavou vlejeme do vhodného hrnca. Jablká rozštvrtíme a prihodíme k šťavám (prípadne nahradíme pektínom). Zmes privedieme k varu a za občasného miešania varíme asi 15 až 20 minút, kým sa tekutina nezredukuje a nezhustne. Jablká potom vyberieme, pridáme broskyne, citrónovú kôru a všetku nazhromaždenú šťavu a za častého miešania varíme ďalších 15 až 20 minút do zhustnutia. Potom sporák vypneme a džem ešte krátko premiešame. Nesterilizovaný vydrží v chladničke maximálne mesiac, zaváraný na tmavom a chladnom mieste asi rok.