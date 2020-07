Pečieme s Korzárom letné múčniky: malinové taštičky, ríbezľovo-jogurtový koláč

Využite pri pečení sezónne ovocie.

18. júl 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Článok pokračuje pod video reklamou

Malinové taštičky z lístkového cesta

Potrebujeme: 340 g malín, 2 PL hnedého cukru, 3 PL stopercentného jablkového džúsu, 1 PL kukuričného škrobu, 500 g lístkového cesta, 1 veľké vajíčko, 1 PL vody

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a dva plechy vyložíme papierom na pečenie. Polovicu malín zmiešame v malom hrnci s cukrom a dvomi lyžicami jablkového džúsu a varíme asi 5 minút, alebo kým sa cukor neroztopí, šťava nezačne vrieť a maliny nezmäknú. Zvyšnú jablkovú šťavu zmiešame so škrobom a pridáme k malinovej omáčke. Varíme ešte asi minútu alebo dve a vmiešame zvyšnú polovicu malín.

Cesto rozvaľkáme alebo len rozbalíme a pokrájame na väčšie štvorce. Vajíčko rozbijeme do pohára, vymiešame s vodou a potrieme ním okraje štvorcov. Do ich stredov podávame malinovú omáčku a preložíme diagonálne tak, aby sme vytvorili trojuholníkový tvar a okraje popritláčame. Taštičky preložíme na papier na pečenie, potrieme vajíčkom a pečieme v rúre 20 minút alebo kým sa cesto nenafúkne a nezhnedne.

Ríbezľovo-jogurtový koláč

Potrebujeme: 1/2 šálky (š) plnotučného bieleho jogurtu, 1 š cukru, 3 veľké vajíčka, 1/2 š repkového oleja, 1,5 š hladkej múky, 2 ČL prášku do pečiva, 1/4 ČL soli, 1 PL citrónovej kôry, 1 š čerstvých červených ríbezlí

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a plech na malé bochníky alebo na veľké muffiny vymastíme a vysypeme. Vo veľkej miske zmiešame jogurt, cukor, vajíčka a olej dohladka. Pridáme múku zmiešanú s práškom do pečiva, soľou a citrónovou kôrou a cesto premiešame, aby v ňom neboli hrudky. Rovnomerne ho prelejeme do pripraveného plechu a pečieme v rozohriatej rúre 25 až 35 minút, kým okraje nenaberú zlatý odtieň a špáradlo nezostane čisté. Po upečení necháme koláč chladnúť v plechu 20 minút, potom ho vyberieme a pred podávaním necháme vychladnúť úplne.

Košíčky s plnkou z čiernych ríbezlí

Potrebujeme na plnku: 350 g čiernych ríbezlí 175 g bieleho cukru, 3,5 ČL kukuričného škrobu

Na cesto: 400 g hladkej múky, štipka soli, 4 PL práškového cukru, 200 g studeného masla, 6 PL ľadovej vody, 1 vajíčko

Postup: Do rajnice dáme spolu všetky suroviny na plnku a za častého miešania drevenou vareškou varíme asi 5 až 10 minút. Počas miešania popučíme bobuľky zadnou časťou varechy. Keď sa cukor rozpustí a zmes nadobudne džemovú konzistenciu, sporák vypneme a plnku necháme úplne vychladiť.

Do veľkej misky dáme múku, cukor a soľ a zľahka premiešame. Maslo nakrájame na kocky a pridáme k múke. Prstami ho rozotrieme do suchej zmesi tak, aby vznikli malé omrvinky. Prilejeme 4 lyžice ľadovej vody (alebo viac, ak sa cesto bude zdať príliš suché) a rukami vyhnetieme hladké cesto. Zabalíme ho do potravinovej fólie, jemne ho sploštíme a dáme do chladničky na 30 minút.

Medzitým rúru predhrejeme na 175 stupňov. Vyhladené cesto rozvaľkáme na hrúbku 2 až 3 milimetrov a vykrajujeme z neho 12 kruhov dostatočne veľké na to, aby v plechu na muffiny vytvorili košíky. Z cesta tiež vykrojíme 12 menších kruhov s priemerom dostatočne veľkým na to, aby zakryli vrch košíkov. Väčšie kruhy zľahka vtlačíme do jamiek na muffiny a naplníme ich do asi dvoch tretín ríbezľovou plnkou. Vymiešaným vajíčkom potrieme okraje menších kruhov a položíme ich na vrch košíčkov, aby sme vytvorili pokrievku. Konce zľahka popritláčame a dávame pozor, aby medzi cestom nezostali žiadne dierky. Ostrým nožom urobíme do vrchného cesta malú štrbinu, aby mala odkiaľ unikať horúca para a vidličkou alebo tupým koncom príborového noža zasa plytké zárezy. Vrch potrieme vajíčkom, posypeme trochou práškového cukru a pečieme v rúre asi 20 až 25 minút dozlatista.