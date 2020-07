Varíme s Korzárom: Karfiol s vôňou Indie, studená uhorková polievka, balkánske papriky

Inšpirácie na letné menu.

17. júl 2020 o 0:00 Anna Novotná

Karfiol s vôňou Indie

Potrebujeme: 1 stredne veľký karfiol, 500 ml bieleho jogurtu, 3 strúčiky cesnaku, štipku mletého zázvoru aj kari korenia, olej, soľ, mleté čierne korenie, kto má rád pikantné, nezabúda na čili

Postup: Očistený karfiol rozoberieme na ružičky a tie krátko povaríme v osolenej vode. Mal by zostať stále dostatočne chrumkavý. Zatiaľ zmiešame jogurt s koreninami a do tejto zmesi namočíme predvarený karfiol. Dáme do chladničky aspoň na hodinu. Potom karfiol vyberieme necháme odkvapkať jogurtovú marinádu a upečieme ho na oleji.

Plnené balkánske papriky

Potrebujeme: papriky – môžu byť hrubé farebné, alebo klasické dlhé, 1 veľkú cibuľu, 250 g balkánskeho syra, 100 g syra gouda, 200 g šunky, 2 vajíčka, zväzok pažítky, olej, soľ, mleté čierne korenie, paradajkový pretlak, bazalku, tymian, sušený cesnak

Postup: Papriky umyjeme, ak máme hrubé papriky, orežeme im vrchnú časť so stopkou a urobíme si „poháriky“, podlhovasté papriky prekrojíme na polovice a vyrobíme z nich „loďky“.

Očistenú cibuľu nasekáme najemno a pridáme k nej namrvený balkánsky syr a nastrúhanú goudu a nakrájanú šunku. Premiešame to s rozšľahanými vajíčkami, nasekanou pažítkou, soľou a korením. Syrovou zmesou naplníme papriky a poukladáme ich do olejom potretej zapekacej misky. Paradajkový pretlak zmiešame so sušeným cesnakom, tymianom a bazalkou, zmes trochu osolíme a polejeme ňou pripravené papriky.

Vrch ešte posypeme syrom a dáme upiecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov asi na 20 minút.

Osviežujúca uhorková polievka

Potrebujeme: 500 ml bieleho jogurtu prípadne jogurtové alebo acidofilné mlieko, 1 veľkú šalátovú uhorku, 2 strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, olivový olej, hrsť čerstvého kôpru

Postup: Jogurt vymiešame s pretlačeným cesnakom, soľou, aj korením. Umytú uhorku nastrúhame na hrubom strúhadle a pridáme do jogurtu. Dáme ju poriadne vychladiť a pred podávaním hladinu polievky pokvapkáme olivovým olejom a posypeme kôprom.