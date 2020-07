Varíme s Korzárom malinové dobroty: Slimáky, losos s ovocnou glazúrou, muffiny

Využite čerstvé sezónne ovocie.

29. júl 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Malinové slimáky s kardamómom

Potrebujeme: 3 PL roztopeného masla, 1 a 1/4 šálky (š) nízkotučného mlieka, 1 vajíčko, 1/2 ČL soli, 1 PL droždia (alebo 1 balenie aktívneho sušeného droždia), 1/3 až 1/2 š cukru, 3/4 ČL mletého kardamómu, 3 š chlebovej múky, 1 š celozrnnej múky

Na plnku: asi 1/2 š malinového džemu, 1 š malín, štipka kardamómu a škoricového cukru

Na polevu: 1/2 š malinovej šťavy (ak používame rozmrazené maliny, môže byť šťava z topenia), 1/2 š práškového cukru, štipka citrónovej šťavy

Postup: Vychladené roztopené maslo zmiešame s mliekom a zvyšnými surovinami na cesto a hnetieme, kým nevznikne hladká hmota. Ak máme pekárničku chleba, cesto môžeme dať hniesť aj tam. Potom ho vyberieme na hladkú, rovnú a pomúčenú dosku a vyvaľkáme na čo najtenší obdĺžnik. Ak sa cesto stále sťahuje, prikryjeme ho a počkáme päť minút, potom to skúsime znova.

Na polovicu vyvaľkaného cesta rozotrieme malinový džem a posypeme ho malinami. Druhou polovicou plnku prikryjeme a cesto pokrájame na dlhé a tenké pásiky. Každý z nich zopár ráz zakrútime okolo vlastnej osi a stočíme do tvaru slimáka. Konce zastrčíme na spodok a uložíme na vymastený plech. Buchty necháme pred pečením asi na pol hodiny na teplom mieste nakysnúť. Rúru rozohrejeme na 180 stupňov a pečieme v nej nakysnuté slimáky 15 až 20 minút. Medzitým si v miske zmiešame všetky suroviny na polevu, a keď sa buchty upečú, polejeme ich ňou.

Losos s malinovou glazúrou

Potrebujeme: filety lososa, 2 ČL oleja alebo ghee masla, 2 najemno nakrájané strúčiky cesnaku, 2 nakrájané datle, 3 PL balzamikového octu, 1 š malín, 1,5 ČL čerstvého tymianu, soľ a mleté čierne korenie

Postup: V malej rajnici zohrejeme olej alebo maslo, pridáme cesnak a restujeme asi pol minúty Potom pridáme datle, balzamikový ocot a maliny a varíme za občasného miešania asi 5 až 6 minút alebo kým omáčka nezhustne. Potom vypneme sporák a vmiešame tymian a asi štvrtinu lyžičky soli. Pre extra hladkú omáčku ju môžeme prepasírovať cez jemné sitko. Mriežku v rúre umiestnime na jednu z vrchných priečok tak, aby medzi plechom a špirálou bol priestor asi 13 - 15 centimetrov, a zapneme funkciu gril. Lososa položíme na plech kožou dole, osolíme a okoreníme a každý kúsok potrieme asi dvomi-tromi lyžcami malinovej omáčky. Lososa grilujeme asi 8 až 10 minút. Podávame so zvyšnou omáčkou.

Malinovo-pomarančové muffiny s vanilkovým krémom

Potrebujeme na cesto: 150 g masla izbovej teploty, 170 g kryštálového cukru, 2 vajíčka, 60 ml smotany na varenie (alebo plnotučného mlieka), 1 PL vanilkovej esencie alebo arómy, kôra z 1 pomaranča, 175 g hladkej múky, 1 PL a 2 ČL prášku do pečiva, štipka soli

Na malinový džem: 300 g malín, 50 g kryštáloveho cukru, šťava z veľkého pomaranča

Na krém: 200 g masla izbovej teploty, 450 g preosiateho práškového cukru, štipka soli, 2 PL smotany na varenie, 1 PL vanilkovej esencie alebo arómy

Postup: Najprv si pripravíme džem rozvarením malín spolu s cukrom a pomarančovou šťavou v malom hrnci. Keď zmes poriadne zhustne, odstavíme a dáme bokom.

Rúru predhrejeme na 180 stupňov a plech na muffiny vyložíme papierovými košíčkami. V miske spolu vymiešame maslo s cukrom, potom pridáme vajíčka, vanilku, smotanu a pomarančovú kôru a pokračujeme v miešaní, kým zmes nie je nadýchaná. Potom zľahka pripojíme múku s práškom do pečiva a soľou. Cestom naplníme košíčky do polovice, na vrch pridáme lyžičku malinového džemu a prekryjeme ho cestom do troch štvrtín. Dáme piecť približne na 20 minút alebo kým nevyberieme špáradlo z cesta čisté. Pred dávkovaním krému ich necháme úplne vychladiť.

Vo veľkej miske vyšľaháme elektrickým mixérom maslo do svetlej a nadýchanej konzistencie. Pridáme soľ a tretinu cukru, zamiešame a opakujeme postupne aj s druhou a treťou tretinou, kým nebude všetok cukor s maslom dobre prepojený. Prilejeme vanilku a smotanu na varenie a šľaháme ďalších pár minút, kým nevznikne hladký a nadýchaný krém. Naplníme ním vrecko s cukrárenskou špičkou a ozdobíme vrch muffinov. Na ozdobu môžeme na špičku krému položiť čerstvú malinu.

Zdroj: sumptuousspoonfuls.com, therealfoodrds.com, encasacookingspace.com