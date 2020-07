Varíme s Korzárom jedlá dovolenkových destinácií: Focaccia, šopský šalát, tortilla

Pripravte si to, čo vyhľadávate v cudzine.

24. júl 2020 o 0:00 Anna Novotná

TALIANSKO - Focaccia

Potrebujeme: 250 g hladkej múky, 180 ml vlažnej vody, štvrtinku kocky čerstvého droždia alebo 1 ČL sušeného droždia, 1 ČL kryštálového cukru, 1 zarovnanú ČL soli, cherry paradajky, olivy, hrubozrnnú soľ, čerstvý rozmarín, olivový olej

Postup: Do vlažnej vody pridáme droždie, cukor, a asi dve PL olivového oleja. Rozmiešame a potom pridáme múku a soľ. Vypracujeme hladké cesto, ktoré necháme v teple nakysnúť. Rúru predhrejeme na 200 stupňov a plech na pečenie vystelieme papierom, ktorý ešte potrieme olivovým olejom.

Cesto vyklopíme na pracovnú dosku a rukami ho roztiahneme a vytvarujeme do bochníka. Pozor, nesmie sa vaľkať na pomúčenej doske. Nachystané cesto potrieme naolejovanými rukami tak, že prstami doň robíme diery, aby tam vošlo aj trochu oleja. Do dierok povtláčame umyté cherry paradajky a kúsky rozmarínu. Kto má rád olivy, môže striedať paradajky s čiernymi olivami. Povrch posypeme hrubozrnnou soľou a dáme asi na 20 minút piecť do rúry.

BULHARSKO - Šopský šalát

Potrebujeme: 5 zrelých paradajok, 1 cibuľu, 1 šalátovú uhorku, 3 opečené a olúpané zelené alebo červené papriky, petržlenovú vňať, ½ pohára slnečnicového oleja, 300 g bieleho slaného balkánskeho syra, vínny ocot

Postup: Prísady nakrájame nadrobno, dobre premiešame a pridáme slnečnicový olej a podľa chuti aj čajovú lyžičku vínneho octu. Pozor, do typického bulharského šopského šalátu olivy nepatria!

Nachystanú zmes zeleniny naservírujeme na taniere a štedro ju posypeme strúhaným alebo namrveným slaným bulharským syrom.

ŠPANIELSKO - Tortilla de patatas

Potrebujeme: 2 väčšie zemiaky, 2 vajíčka, 1 cibuľu, 3 PL oleja, 50 ml mlieka, soľ, mleté čierne korenie, bylinky

Postup: Očistenú cibuľu a zemiaky narežeme na približne 3 milimetre hrubé kolieska. Plátky nasolíme a necháme postáť tak, aby jednotlivé druhy zeleniny navzájom nepremiešali. Na panvici zohrejeme olej, po celom dne poukladáme plátky zemiakov, osolíme ich a opekáme na miernom ohni z obidvoch strán niekoľko minút. Keď sú zemiaky už polomäkké, pridáme na ne kolieska cibule. Vajíčka rozšľaháme spolu s mliekom metličkou, osolíme ich aj okoreníme a vylejeme ich na zemiaky. Pečieme na miernom ohni, kým nie je spodok tortilly zlatistý. Obracačkou ju oddelíme od dna panvice a ráznym pohybom preklopíme celú tortillu do druhej panvice. Tam ju dopečieme dozlatista.

Na tortillu sa dá použiť aj cuketa, paradajky, či iná zelenina.