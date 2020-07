Varíme s Korzárom: Cestoviny s cuketou, fazuľový šalát s kuracím a broskyňou

Zo záhradky rovno do vašej kuchyne.

25. júl 2020 o 0:00 Anna Novotná, Daniela Marcinová

Cestoviny s cuketou prevoňané slaninou

Potrebujeme: balenie ľubovoľných cestovín, 200 g anglickej slaniny nakrájanej na plátky, 1 červenú cibuľu, 2 mladé menšie cukety, 3 strúčiky cesnaku, cca 10 cherry paradajok, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie, čerstvú bazalku

Postup: Cestoviny dáme variť tradične, do vriacej slanej vody. Plátky slaniny opečieme na panvici, vyberieme a zatiaľ odložíme. Do výpeku pridáme trochu oleja, ak je to potrebné a najskôr na ňom opečieme na polkolieska nakrájanú cibuľu. Pridáme k nej na plátky nasekaný cesnak, za ním nasleduje nakrájaná cuketa, ktorú môžeme nakrájať aj na dlhšie plátky pomocou škrabky, Keď bude všetko orestované, pridáme na polovičky prekrojené paradajky, tie však len prehrejeme, nedusíme ich. Všetko osolíme, okoreníme. Keď sú cestoviny už uvarené, vyberieme ich deravou naberačkou priamo z hrnca do panvice, pridať môžeme aj trošku vody, v ktorej sa varili a dobre premiešame, aby sa cestoviny obalili omáčkou.

Jedlo naservírujeme na taniere, na každú porciu dáme plátok slaniny a posypeme čerstvo natrhanými bazalkovými lístkami.

Fazuľkový šalát s kuracím mäsom a broskyňou

Postup: 200 g mladých fazuľkových luskov, kuracie prsia, balenie rukoly, 2 broskyne, sušenú šunku, soľ, mleté čierne korenie, grilovacie korenie – prípadne nejakú obľúbenú marinádu na grilovanie. Na zálievku: 2 PL medu, 4 PL olivového oleja, citrónovú šťavu, malú lyžičku dijonskej horčice

Postup: Očistenú fazuľku dáme do vriacej vody na pár minút a potom ju prepláchneme studenou vodou a necháme odkvapkať.

Kuracie prsia umyjeme osušíme, osolíme a okoreníme, prípadne naložíme do ľubovoľnej grilovacej marinády. Potom ich opečieme na panvici alebo na grile.

Z medu, oleja, citrónovej šťavy a dijonskej horčice vymiešame zálievku.

Do misky dáme rukolu, k nej odkvapkané fazuľky, na kocky nakrájané broskyne, kúsky sušenej šunky a všetko prelejeme zálievkou. Naservírujeme na taniere a k tomu pridáme kúsky grilovaného kuracieho mäska.

Paradajkový koláč z lístkového cesta

Potrebujeme: 1 mrazené lístkové cesto, 2,5 PL dijónskej horčice, 1 veľkú dozretú paradajku, soľ a mleté čierne korenie, provensálske bylinky podľa chuti, 1 PL nastrúhaného parmezánu, 2 PL extra panenského olivového oleja, štipka nasekaného čerstvého oregana aj tymianu.

Postup: Cesto necháme rozmraziť a pokrájame ho na štvrtiny. Paradajku umyjeme a nakrájame na kolieska hrubé asi pol centimetra. Rúru dáme rozohriať na 200 stupňov. Dva kúsky cesta rozprestrieme kratším okrajom vedľa seba na širší plech vyložený papierom na pečenie a okraje popritláčame k sebe, aby sme vytvorili jednoliaty spodok. Zo zvyšných kúskov odkrojíme pozdĺžne tenké pásiky a vytvoríme z nich vyvýšené okraje cesta. Plech dáme následne zamraziť asi na 10 minút. Potom do okrajov urobíme nožom plytké zárezy a a na spodku urobíme vidličkou malé dierky. Takto pripravené cesto pečieme v rúre asi 10 minút, kým zľahka nezhnedne. Ak sa začne dvíhať, spodkom vidličky popritláčame nafúknuté časti, okraje však necháme tak. Cesto potrieme horčicou, na ktorú v jednej vrstve poukladáme kolieska paradajky husto vedľa seba. Vrch posypeme soľou, mletým čiernym korením, provensálskymi bylinkami a syrom a pokvapkáme olivovým olejom. Pečieme do zhnednutia asi 25 až 30 minút. Po upečení môžeme ešte poliať trochou olivového oleja a posypať čerstvým oreganom a tymianom.

