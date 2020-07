Varíme s Korzárom podľa starých receptov: Malinový aj višňový lekvár, sušené ríbezle

Inšpirácie zo starej kuchárskej knihy Terézie Vansovej.

12. júl 2020 o 0:00 Anna Novotná

Spisovateľka Terézia Vansová, bola aj etnografkou a okrem iného v roku 1914 napísala kuchársku knihu Recepty prastarej matere. Spísala v nej pôvodné recepty, ktoré zozbierala od vtedajších gazdiniek. A takto vyzeralo varenie lekvárov v minulosti. (Text sme ponechali v pôvodnom znení.)

Višňový lekvár

Z višieň odstránia sa stopky a kôstky. Na pol kila višieň dá sa pol kila cukru. Cukor potlčie sa na hrubo a dá sa spolu s višňami na hlinenú rajnicu, na ktorej sa nič mastného nerobilo. Mieša sa pilne, aby lekvár neprihorel, pena sa sberá. Po polhodinovom varení urobí sa próba; ak sa lekvár sadá, môže sa dať do pohárov. Na každý pohár môže sa dať okrúhly kúsok papieru, ktorý omočí sa buď do veľmi jemného tabulového oleja alebo do rumu. Papierik položí sa na lekvár, ale len keď tenže ochladol a chytil kožku. Poháre sa obviažu a odložia. Takto odložený lekvár neplesnie.

Sušené ríbezle

Pekné a zdravé strapce ríbeziel zmáčajú sa jednotlive do rumu, potom do bielkov a tak do jemného cukru, v ktorom sa dobre poobracajú. Ukladajú sa na sito a usušia sa v teplej peci. Sú pekné a dobré, zvlášte ako lahôdka pre deti.

Malinový lekvár

Dobre zrelé maliny pretrú sa cez sito alebo sa vytlačia v šate k tomu určenej. Povstalá šťava varí sa v hlinenej nádobe pri miešaní asi pol hodiny, pričom sa peny sberajú. Potom sa pridá cukor na drobné kúsky posekaný — na 1 kilo šťavy berie sa trištvrte kila cukru, — s cukrom sa už ale nesmie dlho variť, len kým sa tento rozpustí. Dá sa troška na tanierik, či sa už sadá, keď áno, nalieva sa do pohárov pozorne, kým vychladne zakryje sa papierom a potom sa dobre zaviaže. Tak sa varí aj jahodový a ríbezlový lekvár.

Jabĺčkový lekvár (džely, jelly)

Asi 15 — 25 kyslastých jabĺčiek sa umyje a na štvrtky pokrája. Postavia sa do čistej nádoby (hrnca) a zalejú toľko vodou, aby bolo ovocie zakryté, nechajú sa variť, ale tak, aby jabĺčka boly mäkké a predsa nie rozvarené, ináče by bol lekvár mutný a nie priezračný. Uvarené jabĺčka vylejú sa na riedky servítok, ktorý je naopak stolca na nohy priviazaný a podloží sa nádoba, aby šťava mohla ztiecť. Nesmie sa ale tlačiť, len čistá, priezračná šťava je potrebná. Čistá odtečená šťava sa odmeria, koľko šálok šťavy, toľko šálok tlčeného cukru (môže byť i niečo menej cukru). Šťava sa postaví samotná na sporák a nechá pozvoľna vrieť asi za pol hodiny. Keď sa lipká na kraj nádoby, vtedy sa vsype cukor a nechá sa ešte spolu vrieť, ale nie dlho, aby lekvár nezostal tmavý. Najlepšie je, keď sa urobí próba, či sa sadá, keď áno, tak sa precedí do pohárov a len sa papierom zakryje, kým nevychladne. Za 24 hodín sadne sa ako studeno, že sa dá krájať. Môže sa ponalievať i do malých šáločiek a vyklopí sa z ních, keď je treba.

Pripomenúť treba, že jabĺčka netreba bieliť, ani jadrá vyberať, lebo práve jadrá dodávajú lekváru dobrú korenistú chuť. Jablká na servítku môžu sa pretrieť a uvariť na lekvár. Tak možno i dulový syr pripraviť. Môže sa i na poly; polovica jabĺčiek a polovica duly.