Varíme s Korzárom: Voňavý ríbezľový kompót, jablkovo-ríbezľovú dreň, cheesecake

Chutné a zdravé bobuľky už dozrievajú.

10. júl 2020 o 0:00 Anna Novotná

Svieži ríbezľový cheesecake

Potrebujeme: balenie okrúhlych detských piškót, 60 g masla, 350 g červených ríbezlí, 8 plátkov želatíny, 400 g jemného tvarohu, 100 g práškového cukru, 200 g šľahačkovej smotany, 2 vajíčka, 8 PL kryštálového cukru, šťava z polovice citróna

Postup: Piškóty alebo iné sušienky podrvíme najemno. Pridáme k nim zmäknuté maslo a vypracujeme cesto. Hmotu rukami natlačíme na dno tortovej formy a necháme v chladničke minimálne dve hodiny stuhnúť. Želatínu dáme napučať vo vode podľa návodu na obale a neskôr ju zahrievaním rozpustíme. Očistené a umyté ríbezle dáme do hrnca, zmiešame s kryštálovým cukrom, chvíľku povaríme na miernom ohni a necháme vychladnúť.

Tvaroh zmiešame s vajíčkami, práškovým cukrom a citrónovou šťavou. Zo smotany vyšľaháme tuhú šľahačku, primiešame do nej rozpustenú želatínu a potom ju zamiešame do tvarohovej zmesi.

Do vzniknutého krému primiešame ríbezle a všetko navrstvíme na stuhnuté cesto. Necháme v chladničke niekoľko hodín stuhnúť a servírujeme.

Voňavý ríbezľový kompót

Potrebujeme: 1 kg ríbezlí, 600 g kryštálového cukru, 1/2 ČL mletej škorice, 1/2 balíčka vanilkového cukru, zopár klinčekov, kúsok badyánu, 2 PL rumu, citrónovú šťavu

Postup: Ríbezle očistíme, umyjeme a dáme do hrnca. Prisypeme oba cukre, škoricu a voňavé koreniny. Všetko premiešame a necháme variť na miernom ohni. Bobuľky ríbezlí však majú zostať celé, nemali by popraskať.

Odstavíme, pridáme šťavu z jedného citróna aj rum a kompót rozdelíme do čistých fliaš. Otočíme ich hore dnom a necháme vychladnúť.

Pripravíme si tak voňavú pochúťku, alebo ingredienciu, ktorú využijeme pri pečení koláčov.

Ríbezľovo-jablková dreň

Potrebujeme: ríbezle, zopár jabĺk, cukor, vanilku, citrónovú šťavu

Postup: K čistým ríbezliam pridáme trochu vody, nastrúhané jablko a všetko rozmixujeme. Pridáme cukor podľa chuti, akú preferujeme, záleží tiež od toho, aké sú ríbezle a jablká kyslé. Pridať môžeme aj trochu medu, vanilkový cukor a citrónovú šťavu.

Všetko dáme do hrnca, chvíľu povaríme a rozdelíme do misiek a nádob, ktoré dáme do mrazničky.