Varíme s Korzárom: Limetkové kurča s brandy, zeleninová fazuľovica, záhradný koláč

Inšpirácie na chutný letný obed.

5. júl 2020 o 0:00 Anna Novotná

Rýchla zeleninová fazuľovica

Potrebujeme: 2 plechovky maslovej fazule, kúsok údenej slaniny, olej, 2 cibule, 3 mrkvy, 3 vetvičky stonkového zeleru, 3 strúčiky cesnaku, 2 čerstvé papriky, 3 paradajky, 5 zemiakov, 1 PL paradajkového pretlaku, bobkové listy, mletú červenú papriku, údenú červenú papriku, soľ, mleté čierne korenie, 2 PL hladkej múky, 1 PL sušenej saturejky, petržlenovú vňať, kyslú pochúťkovú smotanu

Postup: Do hrnca dáme nakrájanú slaninu a opražíme ju, po chvíli k nej pridáme nakrájanú cibuľu a všetko spolu orestujeme. Potom dáme do hrnca očistené a nakrájané mrkvy a zeler a chvíľu pražíme. Pridáme nasekaný cesnak, paradajkový pretlak, posypeme paprikou údenou aj sladkou a napokon aj hladkou paprikou. Dobre premiešame a zalejeme vodou a poriadne premiešame, aby nám nevznikli hrčky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď polievka začne vrieť pridáme do nej nakrájané zemiaky, papriky, paradajky a scedené fazule. Varíme na miernom ohni, kým nebudú zemiaky mäkké, potom všetko dochutíme a podávať môžeme s lyžičkou kyslej smotany a posypané petržlenovou vňaťou.

Limetkové kurča s brandy

Potrebujeme: celé kurča, prípadne môžu byť len stehná či prsia, 4 limetky, 1,5 dl brandy, 3 PL medu, 3 väčšie strúčiky cesnaku, mleté čierne korenie, soľ, tymian, červenú cibuľu, tymian

Postup: Mäso umyjeme, očistíme, stehná rozdelíme na horné a spodné. V miske zmiešame šťavu z limetiek, brandy, med, pretlačený cesnak, lyžičku soli, korenie a kto má rád pikantné, hodí sa aj čili paprička. Marinádu dobre premiešame a naložíme do nej pripravené mäso. Necháme dobre odstáť v chlade. Do pekáča rozložíme na kolieska nakrájané červené cibule, na to dáme marinované kurča, vylejeme aj zvyšok pácu a dáme upiecť do rúry.

Záhradný koláč so smotanou

Potrebujeme: 200 ml kyslej smotany, 200 g polohrubej múky, 100 g kryštálového cukru, 1 vajce, 100 ml oleja, polovicu vrecúška prášku do pečiva, zmes rôzneho letného ovocia v štýle čo záhrada dala. Na mrveničku: 3 PL polohrubej múky, 2 PL práškového cukru, 2 PL tuhého masla

Postup: Najskôr si zmiešame múku, cukor a prášok do pečiva, potom pridáme smotanu, olej a vajíčko. Vymiešame cesto, ktoré vylejeme do vymazanej a múkou vysypanej okrúhlej formy. Na cesto poukladáme očistené, umyté a odkvapkané ovocie.

Zo surovín si urobíme mrveničku, ktorú „natrúsime“ na ovocie a koláč dáme upiecť do vyhriatej rúry.