Recepty z Korzára: Marhuľový likér, jahodovo-melónový drink, sirup z malín a višní

Využite sezónne ovocie na lahodné nápoje.

4. júl 2020 o 0:00 Anna Novotná

Marhuľový likér

Potrebujeme: na 1 kilo marhúľ 100 g kryštálového cukru a 1 liter čistého bieleho alkoholu, najlepšie vodky, štipku škorice a lyžicu medu

Postup: Marhule umyjeme, odkôstkujeme a rozmixujeme ich, prípadne ich môžeme pomlieť na klasickom mäsovom mlynčeku. Potom ich dáme do veľkého skleneného pohára. Asi 5 kôstok podrvíme napríklad tĺčikom na mäso a pridáme ich k marhuliam. Nasypeme cukor, pridáme trochu škorice aj medu a všetko zalejeme alkoholom. Zakryté necháme na slnečnom mieste asi 2 mesiace odležať. Po uplynutí tejto doby zmes precedíme cez plátno, likér nalejeme do fliaš a tie necháme ešte asi dva týždne na chladnom a tmavom mieste dozrieť.

Sirup z ríbezlí, malín a višní

Potrebujeme: 1 kg zmiešaných ríbezlí a malín, ½ kg odkôstkovaných višní, 1,5 kg kryštálového cukru, 2 PL kyseliny citrónovej, 3 litre čistej vody

Postup: Do veľkého hrnca dáme umyté a kôstok zbavené višne, maliny a ríbezle. Ovocie zalejeme vodou a varíme, kým sa všetko dobre nerozvarí. Potom zmes premiešame ponorným mixérom a všetko scedíme cez husté sitko alebo plátno. Šťavu dáme do hrnca, pridáme cukor aj kyselinu a dáme variť na sporák, kým sa cukor celkom nerozpustí.

Horúci sirup nalejeme do pripravených umytých fliaš, zabalíme ich do deky a odložíme na chladné tmavé miesto. Deku odstránime až na druhý deň a sirup uložíme v chladnej špajzi.

Jahodovo-melónový drink

Potrebujeme: 2 šálky nakrájaných melónových kúskov, 1 pohár jahôd, 1 banán, 50 ml mandľového mlieka, med

Postup: Jahody a banán si niekoľko hodín pred samotnou prípravou dáme zmraziť. Banán nakrájame na kolieska, ktoré rozložíme na tanier alebo podnos, k tomu pridáme jahody a takto nachystané ovocie dáme do mrazu. Keď sú dostatočne stuhnuté, dáme do mixéra mandľové mlieko, pridáme melón, mrazené jahody a banán. Rozmixujeme, chuť doladíme medom a nalejeme do pohárov so slamkou.