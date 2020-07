Pečieme s Korzárom: Jahodová bublanina s pudingom, ríbezľovo-tvarohový koláč

Ochutnajte dobroty so štedrou nádielkou sezónneho ovocia.

2. júl 2020 o 0:00 Anna Novotná

Malinová bublanina

Potrebujeme: 150 g masla, 150 g polohrubej múky, 130 g kryštálového cukru, 1 vanilkový cukor, polovicu vrecúška prášku do pečiva, 3 vajíčka, misku malín, práškový cukor na posypanie koláča, strúhanku a maslo na potretie plechu

Postup: Oddelíme si bielka od žĺtkov. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh a žĺtka vymiešame s cukrom a zmäknutým maslom. Múku zmiešame s práškom do pečiva a potom k žĺtkovej zmesi striedavo po lyžiciach zamiešavame múku a sneh, kým nezískame hladké cesto.

Plech potrieme maslom, vysypeme strúhankou a rozotrieme naň cesto. Poukladáme maliny a dáme na cca 30 minút do rúry vyhriatej na 180 stupňov.

Po upečení necháme koláč vychladnúť a potom ho posypeme práškovým cukrom.

Tvarohovo-ríbezľový koláč

Potrebujeme: 180 g hladkej múky, 120 g masla, 50 g práškového cukru, 2 PL mlieka, štipku soli. Na plnku: 500 g jemného tvarohu, 1 vrecúško vanilkového pudingu, 60 g práškového cukru, 3 vajíčka a ríbezle

Postup: Do misky dáme preosiatu múku, pridáme nastrúhané alebo nakrájané zmäknuté maslo, trošku mlieka, soľ a vymiesime hladké cesto, ktoré zabalíme do fólie a dáme aspoň na pol hodiny do chladničky.

Zmiešame tvaroh, vajíčka, puding a cukor. Schladené cesto rozvaľkáme na veľkosť okrúhlej formy uložíme ho do nej tak, aby bolo aj na okrajoch. Cesto potrieme tvarohovou plnkou, na vrch poukladáme ríbezle a upečieme ho v rúre pri teplote 180 stupňov.

Jahodová bublanina s tvarohom

Potrebujeme: 2 hrnčeky polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, 1 hrnček kryštálového cukru, 1 hrnček mlieka, ½ hrnčeka oleja, 2 vajcia, jahody, 2 vrecúška jahodového pudingu, 800 ml mlieka, cukor na osladenie pudingu

Postup: Zmiešame múku, prášok do pečiva, cukor, hrnček mlieka, olej a vajíčka a vypracujeme cesto, ktoré vylejeme na pripravený vymazaný a múkou vysypaný plech. Na cesto poukladáme nakrájané jahody.

Z mlieka, cukru a pudingového prášku si klasickým spôsobom uvaríme hustejší puding a ten lyžicou rovnomerne naukladáme na pripravené cesto s ovocím.

Upečieme vo vyhriatej rúre a maškrtíme.