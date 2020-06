Varíme s Korzárom: Čerešňový džem s mätou, marmeláda s rumom a škoricou, sirup

Využite úrodu ovocia.

29. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

Višňová marmeláda s rumom a škoricou

Potrebujeme: 1 kg zrelých višní, 350 g kryštálové cukru, 3 vanilkové cukre, 1 gelfix, niekoľko lyžíc rumu (záleží od individuálnej chute), štipku škorice

Postup: Umyté a odkvapkané višne odkôstkujeme a rozmixujeme. Dáme do širokého hrnca, zalejeme asi 300 ml studenej vody, pridáme cukor aj vanilku a gelfix, premiešame a povaríme. Keď už bude mať správnu konzistenciu, pridáme rum a škoricu a naplníme poháre. Otočíme ich hore dnom až do vychladnutia a odložíme.

Čerešňový džem s mätou

Potrebujeme: 1,5 kg odkôstkovaných čerešní, 250 g kryštálového cukru, 8 veľkých lístkov mäty, 1 vanilkový cukor, 1 Gelfix, kyselinu citrónovú

Postup: Nachystané čerešne bez kôstok rozmixujeme a dáme ich do širokého hrnca. Pridáme cukor, gelfix a lyžičku kyseliny citrónovej. Varíme na miernom plameni asi 10 minút za pravidelného miešania. Asi 2 minúty pred koncom pridáme do džemu nasekané lístky mäty, dovaríme a odstavíme. Džem nalejeme do pohárov, zatvoríme ich, otočíme a necháme vychladnúť.

Čerešňový sirup

Potrebujeme: zrelé čerešne, kryštálový cukor a kyselinu citrónovú. Pomer sa dá zistiť až keď si čerešne odstavíme, na 1 liter šťavy je potrebné asi 1,5 kg cukru a 25 g kyseliny

Postup: Čerešne odkôstkujeme, trochu ich popučíme a necháme 2 dni postáť a kvasiť. Potom ich dáme do odšťavovača alebo ich prepasírujeme cez sitko, aby sme získali čerešňovú šťavu.

Necháme ju postáť, aby sa usadila, opatrne ju zlejeme do hrnca tak, aby kal z dna zostal podľa možnosti neporušený.

Na prudkom ohni šťavu necháme zovrieť a potom do nej za stáleho miešania prisypávame cukor a necháme variť. Počas toho zbierame penu, ktorá sa tvorí na povrchu a keď bude cukor roztopený, pridáme kyselinu.

Premiešame, šťavu vlejeme do fliaš, uzavrieme a odložíme na tmavé, chladné a suché miesto.