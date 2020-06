Varíme s Korzárom ovocné maškrty: Pavlova torta s jahodami, čerešňová granita

Pripravte si osviežujúce sezónne dobroty.

25. jún 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Pavlova torta s kiwi a jahodami

Potrebujeme: 1 šálky cukru, 1 PL kukuričného škrobu, 4 veľké vajíčka, 1 ČL citrónovej šťavy, 1/4 Čl soli, + š smotany na šľahanie, 1/2 ČL vanilkového extraktu alebo vanilkového cukru, 3 ošúpané kiwi, 2 š čerstvých jahôd

Postup: Rúru predhrejeme na 100 stupňov. Veľký plech vyložíme papierom na pečenie a dáme bokom. V malej miske vymiešame cukor a škrob. Vo veľkej miske vyšľaháme bielky s citrónovou šťavou a soľou dotuha. Počas šľahania postupne pridávame cukor. Hotové bielky premiestnime na papier na pečenie a rozotrieme ich do kruhu s priemerom asi 23 centimetrov tak, aby bola uprostred jamka. Pečieme asi 2,5 hodiny, kým sa nevytvorí tvrdá krusta na vrchu, vnútri by však cesto malo byť gumové. Ak začne počas pečenia hnednúť, teplotu mierne znížime. Po upečení necháme vychladnúť v uzavretej vypnutej rúre ďalšie 2 až 3 hodiny. Pred podávaním vymiešame šľahačku s vanilkou dotuha a pridáme na vrch torty. Kiwi prekrojíme na polovice, ktoré ešte nakrájame na tenké plátky, jahody taktiež prekrojíme na menšie kúsky, ovocie poukladáme na šľahačku a podávame.

Mangová pena

Potrebujeme: 900 g manga, 400 ml šľahačkovej smotany, 1/3 šálky kondenzovaného mlieka

Postup: Mango olúpeme, pokrájame a vymixujeme na jemné pyré. Vo veľkej miske vyšľaháme smotanu a pridáme k nej kondenzované mlieko. Postupne po dávkach vmiešavame aj mangové pyré. Hotovú penu rozdelíme do dezertných pohárov a buď podávame ihneď, alebo dáme na 2 až 3 hodiny do chladničky.

Čerešňová granita

Potrebujeme: 300 g prezretých odkôstkovaných čerešní, 100 g práškového cukru, 1 - 2 PL čerešňovej brandy, 300 ml vody

Postup: Čerešne s vodou a cukrom dáme do hrnca a varíme 10 až 15 minút, kým nezmäknú. Potom ich vymixujeme do pyré, ktoré ešte precedíme cez jemné sitko. Pridáme brandy a podľa chuti ešte osladíme. Zmes prelejeme do vhodnej nádoby a dáme zamraziť aspoň na hodinu. Potom vidličkou vyškrabeme z okrajov smerom do prostriedku zmrznuté časti a opäť dáme do mrazničky. Postup zopakujeme ešte 2 až 3 razy, kým granita celá nestuhne. Podáme v malých pohároch.

