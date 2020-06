Varíme s Korzárom pre deti: Pórová polievka, cuketové lode, škoricové lievance

Naservírujte ratolestiam nápadité jedlá.

22. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

Ľahká pórová polievka

S polievkami je to ťažké. Buď ich milujú rad zaradom, alebo rovnako intenzívne neznášajú a ofrflú každý pokus dostať do nich zeleninu. A skúsili ste už kolieskovú polievku?

Potrebujeme: 1 väčší pór, 4 PL detskej krupice, zeleninový vývar, maslo, olej, 3 vajcia, 4 PL strúhaného parmezánu, mleté čierne korenie, muškátový oriešok, soľ

Postup: V hrnci roztopíme maslo s niekoľkými kvapkami oleja, aby sa neprepálilo. Prisypeme krupicu a chvíľku ju restujeme, potom pridáme na kolieska nakrájaný pór. Popražíme ho dozlatista a stále miešame, aby sa krupica nepripálila.

Potom polievku zalejeme vývarom a varíme, kým nebude pór mäkký. Dochutíme ju štipkou muškátového orieška, korením a soľou a odstavíme.

V miske vyšľaháme vajíčka s parmezánom a za stáleho miešania ich vlejeme do polievky. Vajíčka sa horúcou polievkou uvaria a môžeme podávať.

Karfiolová pizza

Je veľa detí, ktorým karfiol nevonia. Radšej by si dali pizzu. Tak to spojte. Z karfiolu vyrobte cesto, do ktorého vôbec nejde múka a na to im naukladajte ingrediencie, ktoré milujú.

Potrebujeme na cesto: 1 karfiol, soľ, oregano, sladkú mletú papriku, 1 strúčik cesnaku, 70 g mozzarelly určenej na pizzu, cca 40 g parmezánu, 1 ČL olivového oleja.

Na obloženie čokoľvek, čo vám chutí – paradajkovú omáčku, mozzarellu, kukuricu, šunku, syr

Postup: Karfiol rozoberieme na malé ružičky a po častiach ich rozmixujeme na jemnú drť. Ak používate mikrovlnku, dajte drť do misky, zakryte ju fóliou a povarte 5 minút. Prípadne dajte drť môžeme 5 minút podusiť v pare.

Potom ju vysypeme na utierku, necháme chvíľu vychladnúť a pomocou tej utierky ju vyžmýkame. Ak by sme to neurobili, korpus by nedržal pokope a cesto by nebolo chrumkavé.

Karfiolovú drť zmiešame so syrmi, cesnakom, vajíčkom a korením. Vzniknuté cesto rozdelíme, vyjsť by z neho mali približne 2 okrúhle pizze.

Formy vystelieme papierom, ktorý ešte postriekame olejom a karfiolovú zmes do nich dobre natlačíme asi do výšky 8-10 mm.

Cesto dáme na 10 minút piecť do rúry vyhriatej na 220 stupňov. Potom ho vyberieme, potrieme paradajkovým základom, obložíme tým, čo nám chutí a dáme kratučko zapiecť do rúry.

Škoricové lievance s medom a ovocím

Sladkého nikdy nie je dosť. A radšej ako im dávať napolitánku, stojí za námahu urobiť zopár mňamkových lievancov.

Potrebujeme: 150 g hladkej múky, 50 pohánkovej múky, 1 ČL prášku do pečiva, 1 ČL mletej škorice, 2 ČL cukru, 2 vajíčka, štipku soli, 200 ml mlieka, slnečnicový olej, med, biely jogurt, rôzne obľúbené ovocie

Postup: Do misky dáme obe múky, prášok do pečiva, škoricu, soľ a cukor. Premiešame a potom pridáme vajíčka a za postupného prilievania mlieka vymiešame cesto. Malo by mať takú konzistenciu hustejšiu ako palacinky, aby sa nám pomaly lialo z naberačky.

Panvicu na lievance potrieme alebo postriekame olejom a dávkujeme na ňu cesto. Upečieme zlatisté lievance, ktoré polejeme medom, pridáme biely jogurt a ovocie.