Varíme s Korzárom: Čerešňová zmrzlina, rebarborový sorbet, zmrzlinový sendvič

Osviežte sa vlastnoručne pripravenými maškrtami.

28. jún 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Rebarborový sorbet

Potrebujeme: 1100 g stoniek rebarbory, 2,5 šálky (š) vody, 550 g bieleho kryštálového cukru, 1/2 vanilkového struku rozrezaného pozdĺžne na polovicu, štipka soli, 1 až 3 PL citrónovej šťavy

Postup: Z rebarbory odkrojíme zelené časti a stonky dobre umyjeme. Môžeme ich tiež ponoriť do vody na 10 minút, pomôže to odstrániť časť kyselín. Nakrájame ich na malé kúsky, ktoré vložíme do hrnca s vodou, cukrom, vanilkou a soľou. Zmes privedieme k varu, potom plameň znížime na minimum a necháme variť neprikryté asi 10 minút alebo kým rebarbora úplne nezmäkne. Potom sporák vypneme a zmes necháme chladiť asi 10 minút. Potom vyberieme vanilkový struk a pridáme lyžicu citrónovej šťavy.

Uvarenú rebarboru rozmixujeme na jemné pyré tak, aby v nej nezostali žiadne vlákna. Pokiaľ doma nemáme dostatočne výkonný mixér, môžeme zmes pretlačiť cez jemné sitko. Podľa chuti môžeme primiešať viac citrónovej šťavy. Hotovú zmes premiestnime do uzatvárateľej dózy vhodnej na mrazenie a vložíme do chladničky na noc, alebo aspoň na 4 hodiny. Potom sorbet preložíme do zmrzlinovača, ktorý použijeme podľa návodu. Ak zmrzlinovač nemáme, dáme zmes zamraziť do mrazničky. Pravidelne každú hodinu až dve premiešame, kým úplne nestuhne, aby sme predišli tvorbe kryštálov.

Zmrzlinový sendvič

Potrebujeme: 1 šálky (š) hladkej múky, 1/4 ČL prášku do pečiva, 1/2 š masla, 110 g čokolády na varenie, 1 a 1/2 ČL vanilkového extraktu alebo vanilkový cukor, 1/2 ČL soli, 1 š hnedého cukru, 1/4 š bieleho cukru, 2 veľké vajíčka, 2 l vanilkovej zmrzliny

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Dno širokého plechu vymastíme a vyložíme papierom na pečenie tak, aby po krajoch trčal dostatočne veľký kus na uchytenie rukami. V miske zmiešame múku a prášok do pečiva a dáme bokom. V hrnci na miernom ohni roztopíme čokoládu s maslom, soľou a vanilkou. Keď vznikne hladká zmes, sporák vypneme a vmiešame do nej hnedý aj biely cukor, potom po jednom obe vajíčka a nakoniec múku. Pri vmiešavaní každej suroviny dávame pozor, aby sa všetko dobre prepojilo. Cesto rozotrieme natenko na celý plech a vložíme do rúry asi na 15 minút. Po vybratí necháme úplne vychladnúť, potom ho vyberieme z plechu uchytením za pretŕčajúce konce papiera na pečenie a položíme na dosku na krájanie. Papier opatrne stiahneme dole a cesto nakrájame na 6 rovnako širokých pásikov, ktoré potom ešte rozdelíme na polovicu.

Zmrzlinu vyberieme z mrazničky, časť nej preložíme na dosku a pokrájame ju na plátky hrubé asi 2,5 centimetra. Primeriame si nakrájané kúsky cesta a odkrojíme zo zmrzliny rovnako veľký kus, ktorý zhora aj zdola preložíme cestom. Vzniknutý sendvič zabalíme do potravinovej fólie a ukladáme do mrazničky. Postup opakujeme, kým sa neminie všetko cesto.

Zdravá čerešňová zmrzlina

Potrebujeme: 3 šálky odkôstkovaných čerešní, 1 zrelý banán, ¾ šálky nesladeného mandľového mlieka, kúsok dobrej čokolády

Postup: Umyté a odkôstkované čerešne rozložíme na tácku a dáme poriadne zamraziť. Zmraziť dáme aj na kolieska nakrájaný banán.

Asi po troch hodinách čerešne vyberieme a rozmixujeme ich s mandľovým mliekom a pridáme aj banán. Všetko dobre premiešame, pridáme kúsky čokolády a dáme ešte raz zmraziť. Potom už len vyberieme a maškrtíme.