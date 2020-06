Pečieme s Korzárom: Kocky s čerešňami a čokoládou, rebarborové taštičky

Pripravte si sladké potešenie z práve dozrievajúceho ovocia.

18. jún 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Čokoládové kocky s mascarpone a čerešňami

Potrebujeme na cesto: 3 šálku (š) múky, 2/3 š kakaa, 3/4 š hnedého cukru, 1 a 1/2 š studeného masla

Na plnku: 2 š (asi 450 g) krémového syra, napríklad mascarpone alebo ricotta, 1 š kryštálového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 2 veľké vajíčka, 1 a 1/3 š rozštvrtených čerstvých alebo mrazených čerešní.

Na polevu: 1/2 š nalámaných čokoládových kúskov, 2 PL šľahačkovej smotany

Postup: V kuchynskom robote vymiešame múku, hnedý cukor, kakao a maslo tak, aby sa vytvorili malé hrudky. Z cesta oddelíme 1 šálku a zvyšok vtlačíme na spodok vymasteného a vysypaného plechu s rozmermi asi 23 x 33 centimetrov. Pečieme v rúre rozohriatej na 180 stupňov asi 25 minút.

Kým cesto chladne, v miske vyšľaháme mascarpone s bielym aj vanilkovým cukrom a citrónovou šťavou dohladka, potom vmiešame vajíčko. Vzniknutú zmes rozotrieme na predpečené cesto a na jej vrch poukladáme čerešne. Odložený zvyšok cesta stlačíme v rukách dokopy a odštipkávame z neho malé kúsky, ktoré ukladáme na vrch k čerešniam. Koláč opäť vložíme do rúry a pečieme ďalších 35 až 40 minút.

Vo vodnom kúpeli roztopíme čokoládu v šľahačkovej smotane a cukrárenským vreckom urobíme na vrch koláča hustú mriežku. Pred podávaním necháme koláč úplne vychladnúť.

Taštičky s rebarborovou plnkou

Potrebujeme: 1 šálku (š) múky, 1 PL cukru, 1/2 ČL soli, 1/2 š zmrznutého masla, 1/4 š ľadovej vody

Plnka: 1 PL masla, 170 g nakrájanej rebarbory, 3 PL kryštálového cukru, 1 ČL balzamikového octu, 1/2 ČL citrónovej šťavy, štipka soli

Na dokončenie: 1 veľké vajíčko, 1 ČL vody, 1 PL cukru, 1/2 ČL škorice

Postup: V miske zmiešame múku, cukor a soľ. Do zmesi nastrúhame zmrazené maslo a votrieme ho do nej prstami tak, aby vznikla hrubá mrvenička. Pomaly po lyžiciach pridávame aj vodu a po každej dávke ju dobre vmiešame do cesta - nevadí, ak v ňom ostanú malé kúsky masla. Následne ho preložíme na pomúčený povrch a vyhnetieme ho do gule, dávame však pozor, aby sme to so spracovávaním neprehnali. Zabalíme ho do fólie a necháme v chladničke odstáť aspoň hodinu, ideálne cez noc.

V malom kastróle medzitým roztopíme maslo, pridáme rebarboru a varíme 3 až 5 minút, kým rebarbora nezmäkne. Vmiešame k nej cukor, balzamikový ocot, citrónovú šťavu a soľ a varíme ďalšie 3 minúty, alebo kým nevznikne hustá omáčka podobná džemu. Zmes preložíme do misky, ktorú prikryjeme a necháme úplne vychladnúť.

Vychladené cesto vyberieme z chladničky na pomúčenú dosku a vyvaľkáme ho na hrúbku asi pol centimetra. Okrúhlou formičkou s priemerom asi 10 centimetrov z neho vykrojíme kruhy. Zvyšky opäť zhnetieme, vyvaľkáme a proces opakujeme, kým sa nám neminie všetko cesto. Do každého kruhu dáme 2 lyžice rebarborovej zmesi. V menšej miske vymiešame vajíčko s vodou a potrieme ním okraje cesta. Potom každý kruh preložíme na polovicu a okraje popritláčame prstami alebo vidličkou. Hotové taštičky poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie a ešte pred pečením ich aj s vajíčkom vložíme na 20 minút do chladničky. Medzitým necháme vyhriať rúru na 200 stupňov. Vrch vychladených taštičiek potrieme rozšľahaným vajíčkom, posypeme cukrom zmiešaným so škoricou a špičkou ostrého noža urobíme malé zárezy, aby mala para kam unikať. Pečieme 20 minút dozlatista.

Jahodový pohár pre maškrtníkov

Potrebujeme: balenie cereálnych sušienok, niekoľko snehových pusiniek, 500 ml hustého bieleho jogurtu, 500 g čerstvých jahôd, vanilkový cukor

Postup: Jahody roztlačíme vidličkou na kašu, zopár si predtým môžeme odložiť na zdobenie. Jogurt vymiešame s vanilkovým cukrom a sušienky nalámeme na menšie kúsky.

Ingrediencie teraz navrstvíme do pohárov. Začneme sušienkami, na to dáme roztlačené jahody a vrstvu jogurtu. Striedame, pokým máme suroviny. Poslednú vrstvu by mal tvoriť jogurt a zdobenie z jahôd a lístkov mäty.

Pred podávaním necháme dobre vychladiť.