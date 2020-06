Varíme s Korzárom: Tvarohové ňoky s čerešňovou omáčkou, pečené bataty s čerešňami

Sezóna čerešní je v plnom prúde, skúste zaujímavé kombinácie.

24. jún 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Šašlík s rebarborovou omáčkou

Potrebujeme na šašlík: 1 malú cibuľu, 4 pretlačené strúčiky cesnaku, 200 ml bieleho jogurtu, 4 PL bieleho vína, 1 ČL kajenskej papriky, 3 rozmrvené bobkové listy, 750 g jahňacieho stehna, 4 PL olivového oleja, tortily alebo wrapy a jogurt na servírovanie

Na rebarborovú omáčku: 200 ml jablčného octu, 200 g kryštálového cukru, 1 celá škorica, kúsok čerstvého zázvoru dlhého asi 2,5 centimetra, 1 červená cibuľa, 350 g rebarbory nakrájanej na štvorcentimetrové kúsky, približne 10 mätových lístkov natrhaných na menšie kúsky

Postup: Mäso nakrájame na asi dvojcentimetrové kocky. Cibuľu nastrúhame na strúhadle a zmiešame v miske spolu s pretlačeným cesnakom, jogurtom, vínom, korením a polovicou olivového oleja. K zmesi pridáme aj mäso, zamiešame, prikryjeme potravinovou fóliou a dáme marinovať do chladničky aspoň na pár hodín.

Medzitým pripravíme rebarborovú omáčku. Zázvor ošúpeme a nastrúhame najemno, červenú cibuľu nakrájame na veľmi tenké plátky a dáme bokom. V hrnci zmiešame ocot a cukor a za občasného miešania privedieme k varu. Pridáme škoricu a zázvor a necháme ich variť v zmesi asi 10 minút. Potom k zmesi pripojíme aj cibuľu a necháme ju variť ďalších 10 minút. Ako predposlednú surovinu pridáme rebarboru, ktorá sa bude variť na miernom ohni asi 4 minúty alebo kým nebude mäkká, ale nie rozpadávajúca sa. Omáčku odstavíme a na záver primiešame mätové lístky.

Namarinované mäso vyberieme z chladničky, necháme odtiecť všetku nadbytočnú omáčku, napichneme ho na grilovacie ihly a osolíme. Na sporáku zohrejeme grilovaciu panvicu so zvyškom oleja a za pravidelného otáčania opečieme mäso z každej strany. Servírujeme na wrape alebo tortile s rebarborovou omáčkou a jogurtom.

Pečené bataty so špargľou a čerešňami

Potrebujeme: 1 ošúpaný veľký batat, 1 zväzok špargle, 3 PL extra panenského olivového oleja, štipku soli, 1/2 ČL mletého koriandra, 1 najemno pokrájaný strúčik cesnaku, šťavu z 1 citróna, 1 PL čerstvého rozmarínu, 1 šálku (š) odkôstkovaných čerstvých čerešní, 1/2 š vlašských orechov

Postup: Rúru rozohrejeme na 190 stupňov. Batat pokrájame na hrubšie mesiačiky, pridáme k nim špargľu a spoločne ich polejeme lyžicou olivového oleja a posypeme soľou, koriandrom, cesnakom a posekaným rozmarínom. Všetko spolu dobre premiešame, poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie a vložíme do rozohriatej rúry asi na 30 až 45 minút, alebo kým špargľa nezačne hnednúť a bataty nebudú mäkké.

Medzitým zmiešame zvyšný olej s citrónovou šťavou a polejeme tým čerešne a orechy. Všetko dobre premiešame a podávame na vrchu upečenej zeleniny.

Tvarohové ňoky s čerešňovou omáčkou

Potrebujeme: 250 g mäkkého tvarohu, 2 vajcia, žĺtky a bielky zvlášť, 2 PL masla, štipka soli, 100 polohrubej múky, 4 PL strúhanky, 1 PL práškového cukru

Na omáčku: 400 g čerstvých alebo mrazených čerešní alebo višní, krupicový cukor, citrónová šťava, 1 ČL maizeny

Postup: Do väčšieho hrnca dáme variť vodu. Tvaroh vymiešame so žĺtkami a s 1 lyžicou zmäknutého masla, bielky v samostatnej miske vyšľaháme so štipkou soli na tuhý sneh. Do tvarohovej zmesi vmiešame múku a zľahka zapracujeme sneh. Pomocou dvoch lyžíc tvarujeme zo zmesi ňoky a postupne ich vkladáme do hrnca s vriacou vodou. Počkáme, kým voda opäť zovrie, a keď ňoky vyplávajú na hladinu, varíme ich ešte ďalšie 3 až 4 minúty.

Na panvici opražíme strúhanku nasucho, potom k nej vmiešame druhú lyžicu masla a lyžicu práškového cukru. Uvarené ňoky po vybratí dierkovanou vareškou obalíme v sladkej strúhanke.

Ovocie vložíme do hrnca so silným dnom a privedieme k varu. Podľa potreby môžeme podliať vodou. Varíme asi 8 minút, potom pridáme maizenu rozmiešanú v troche vody a varíme ďalej asi 2 minúty, kým omáčka nezhustne. Dochutíme cukrom a citrónovou šťavou. Hotovou omáčkou polejeme ňoky a podávame.

Zdroj: bbcgoodfood.com, realsimple.com, kitchenconfidante.com, slowburningpassion.com, rockrecipes.com, idnes.cz, marthastewart.com, sweetsugarbean.com,