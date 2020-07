Varíme s Korzárom rýchlovky: Krémová kalerábová polievka, paradajkovo-tvarohový koláč

6. júl 2020

Losos na zelenine s ryžovými rezancami

Potrebujeme: filety lososa, balenie ryžových rezancov, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie, maslo, kurkumu, karí korenie, zeleninu podľa chuti – môže byť sezónna ako cuketa, paradajky, baklažán, patizón, alebo mrazená zmes

Postup: Umytého a očisteného lososa osolíme, okoreníme a dáme piecť na horúcu panvicu s trochou oleja.

Ryžové rezance zalejeme vriacou vodou, prikryjeme a necháme postáť.

V druhej panvici zohrejeme maslo a orestujeme na ňom zeleninu podľa nášho výberu. Pridáme k nej karí korenie, kurkumu, soľ a korenie.

Na taniere naservírujeme hotové rezance, na to vrstvu zeleniny a lososa.

Rýchly paradajkovo-tvarohový koláč

Potrebujeme: 1 lístkové cesto, paradajky (môžu byť aj cherry rajčinky), plátky šunky, 3 vajíčka, tvrdý syr, 100 g tvarohu, bazalku, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Cesto rozvaľkáme a dáme na plech. Popicháme ho vidličkou a dáme do vyhriatej rúry zapiecť na pár minút. Len ho predpečieme, nemá byť celkom upečené.

Tvaroh zmiešame s vajíčkom a dobre ho ochutíme. Natrieme ho na predpečené cesto, na to poukladáme na kúsky nakrájanú šunku a na to dáme nakrájané paradajky. Posypeme syrom, bazalkou a dáme asi na 25 minút zapiecť do rúry.

Jednoduchá krémová kalerábová polievka

Potrebujeme: 2 väčšie kaleráby, 1 veľký zemiak, 2 mrkvy, 1 cibuľu, 200 ml smotany na varenie, soľ, mleté čierne korenie, mletú červenú papriku, bobkový list, maslo, zeleninový vývar, petržlenovú vňať

Postup: Najskôr si pripravíme suroviny. Cibuľu nakrájame nadrobno, kaleráb, mrkvu a zemiaky očistíme a nastrúhame nahrubo.

Do hrnca dáme roztopiť maslo a osmažíme na ňom najskôr cibuľu a potom aj ostatnú zeleninu.

Osolíme ju, okoreníme, zalejeme vývarom a povaríme, kým zelenina nezmäkne. Vyberieme bobkový list, rozmixujeme, prilejeme smotanu a necháme prevrieť. Podľa potreby dochutíme a posypeme petržlenovou vňaťou.

V polievke sa dá zužitkovať aj starý chlieb pokrájaný na kocky a opečený na krutóny.