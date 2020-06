Varíme s Korzárom zdravo: Karfiolová pizza, cuketové lasagne, brokolicová nátierka

Teplé dni si žiadajú odľahčené menu.

26. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

Karfiolová pizza

Je veľa detí, ktorým karfiol nevonia. Radšej by si dali pizzu. Tak to spojte. Z karfiolu vyrobte cesto, do ktorého vôbec nejde múka a na to im naukladajte ingrediencie, ktoré milujú.

Potrebujeme na cesto: 1 karfiol, soľ, oregano, sladkú mletú papriku, 1 strúčik cesnaku, 70 g mozzarelly určenej na pizzu, cca 40 g parmezánu, 1 ČL olivového oleja.

Na obloženie čokoľvek, čo vám chutí – paradajkovú omáčku, mozzarellu, kukuricu, šunku, syr

Postup: Karfiol rozoberieme na malé ružičky a po častiach ich rozmixujeme na jemnú drť. Ak používate mikrovlnku, dajte drť do misky, zakryte ju fóliou a povarte 5 minút. Prípadne dajte drť môžeme 5 minút podusiť v pare.

Potom ju vysypeme na utierku, necháme chvíľu vychladnúť a pomocou tej utierky ju vyžmýkame. Ak by sme to neurobili, korpus by nedržal pokope a cesto by nebolo chrumkavé.

Karfiolovú drť zmiešame so syrmi, cesnakom, vajíčkom a korením. Vzniknuté cesto rozdelíme, vyjsť by z neho mali približne 2 okrúhle pizze.

Formy vystelieme papierom, ktorý ešte postriekame olejom a karfiolovú zmes do nich dobre natlačíme asi do výšky 8-10 mm.

Cesto dáme na 10 minút piecť do rúry vyhriatej na 220 stupňov. Potom ho vyberieme, potrieme paradajkovým základom, obložíme tým, čo nám chutí a dáme kratučko zapiecť do rúry.

Cuketové lasagne

Potrebujeme: niekoľko mladých cukiet, farmársky alebo klasický ovčí syr, paradajky, soľ, mleté čierne korenie, mletú červenú papriku, bazalku, olivový olej

Postup: Cuketu nakrájame nožom alebo škrabkou pozdĺžne na tenké plátky. Zohrejeme na panvici trochu oleja a osolené aj okorenené cukety zľahka opečieme.

Na pripravený tanier začneme vrstviť. Najskôr dáme plátky cukety, na to namrvíme syr, ktorý osolíme, okoreníme a posypeme paprikou. Na to dáme plátky paradajok, bazalkové lístky a ďalšiu vrstvu cukety. Potom vrstvy zopakujeme. Lasagne osolíme, okoreníme, pokvapkáme olivovým olejom, necháme krátko postáť a servírujeme.

Brokolicová nátierka

Potrebujeme: 200 g brokolice, 2-3 lyžice klasického masla, syr Lučina, soľ, mleté čierne korenie, citrón, olivový olej

Postup: Očistenú brokolicu uvaríme v osolenej vode alebo v pare. Mala by byť dostatočne mäkká na to, aby sme ju mohli vidličkou popučiť. Necháme ju vychladiť a zmiešame s maslom aj syrom.

Kto má rád hladké nátierky, môže si zmes rozmixovať, svoje čaro má však aj takáto rustikálna verzia.

Podľa potreby dochutíme soľou, niekoľkými kvapkami oleja, korením a trochou citrónovej šťavy.