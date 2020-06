Varíme s Korzárom: Omáčky a dipy k mäsu i zelenine urobia grilovačku dokonalou

Skúste barbecue dip či hummus z cvikly.

12. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná, Daniela Marcinová

Hummus z pečenej cvikly

Potrebujeme: 1 malú cviklu, 450 ml konzervu cíceru, kôru z 1 veľkého citróna, šťavu z 1/2 citróna, soľ a mleté čierne korenie, 2 okopisté PL tahini, 1/4 š extra panenského olivového oleja,

Postup: Rúru predhrejeme na 190 stupňov. Zo surovej cvikly odstránime listy a koreň, dobre ju umyjeme, pokvapkáme olejom a poriadne zabalíme do alobalu. Takto pripravenú pečieme v rozohriatej rúre asi hodinu alebo kým nebude celá mäkká. Necháme ju vychladiť v chladničke na izbovú teplotu, potom ju olúpeme, rozštvrtíme a posekáme v kuchynskom robote tak, aby z nej zostali len malé kúsky. Pridáme k nej zliaty cícer a ostatné suroviny okrem olivového oleja a rozmixujeme ich dohladka. Počas procesu pomaly prilievame olej. Ak je zmes stále príliš hustá, pridáme vodu, a ak treba, dochutíme citrónovou šťavou alebo soľou. V chladničke by mal hummus vydržať do 10 dní.

Grilované guacamole

Potrebujeme: 2 avokáda, 2 ČL rastlinného oleja, 3 PL limetkovej šťavy, 1 pretlačený strúčik cesnaku, 1/2 ČL čili korenia, 1/4 š najemno nakrájanej červenej cibule, 1/4 š nasekaného čerstvého koriandra, soľ

Postup: Gril zahrejeme na stredne veľkú teplotu. Avokádo rozpolíme, odstránime kôstku, rezné strany potrieme olejom a grilujeme 2 až 4 minúty alebo kým sa na dužine neobjavia čiarky. Opečené avokádo dáme do misky, necháme mierne vychladnúť a stiahneme dole kôru. Potom dužinu spolu s limetkovou šťavou, cesnakom, soľou a čili popučíme a dobre pomiešame. Nakoniec pridáme cibuľu a koriander. Zmes pred servírovaním necháme vychladnúť v chladničke. Podávať môžeme napríklad s tortilami.

Paradajkovo-šampiňónový dip

Potrebujeme: 5 – 6 paradajok, 2 jarné cibuľky, nakladané šampiňóny, čili korenie, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Paradajky aj šampiňóny nakrájame na malé kúsky. Cibuľky prekrojíme najskôr po dĺžke a potom nasekáme. Všetko spolu zmiešame, ochutíme korením a soľou a pred podávaním necháme chvíľu postáť.

Barbecue dip

Potrebujeme: 5 PL kečupu, malú lyžičku medu, 1 PL worcesterskej omáčky, malú lyžičku brusnicového alebo ríbezľového džemu, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Všetky suroviny poriadne premiešame, aby nám vznikla hladká omáčka. Kto má rád pikantné, pridá si na záver štipľavú červenú papriku.

(zdroj: archív/fotolia)