Varíme s Korzárom: Cuketová polievka, koláč s bryndzou a reďkovkami, hráškové placky

Inšpirácie na chutné jedlo so sezónnou zeleninou.

11. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

Cuketová polievka s kôprom

Potrebujeme: 2 stredne veľké cukety, cca 5 zemiakov, 1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, maslo, citrónovú šťavu, 3 PL nasekaného kôpru, 1 smotanu na varenie, soľ, mleté čierne korenie, muškátový oriešok

Postup: Cibuľu nasekáme najemno a opražíme ju v hrnci na roztopenom masle. Pridáme k nej na kocky nakrájané zemiaky a aj tie orestujeme. Po chvíli dáme do hrnca na kocky nakrájanú cuketu, všetko osolíme, okoreníme, pridáme čerstvo nastrúhaný muškátový oriešok a pretlačený cesnak. Potom prilejeme vodu a varíme, kým zemiaky nebudú mäkké.

Polievku dohladka rozmixujeme a prilejeme smotanu. Chute vyladíme citrónovou šťavou, v prípade potreby dokoreníme a dosolíme a napokon primiešame nasekaný kôpor a odstavíme.

Hráškové placky

Potrebujeme: pol hrnčeka hladkej špaldovej múky, pol hrnčeka ovsených vločiek, 1 vajce, biely jogurt, soľ, 400 g zeleného hrášku (ideálne čerstvého, no môže byť aj mrazený), 3 strúčiky cesnaku, 1 mrkvu, 2 jarné cibuľky, soľ, mleté čierne korenie, olej na pečenie

Postup: Hrášok vsypeme do vriacej osolenej vody, necháme ho tam asi 5 minút a scedíme ho. Potom ho rozmixujeme spolu s jarnou cibuľkou a cesnakom. Pridáme strúhanú mrkvu, vajce, vločky, múku, pretlačený cesnak a približne 2-3 lyžice jogurtu. Množstvo jogurtu závisí aj od toho, aké husté máme cesto. Ochutíme ho soľou a korením a tvarujeme z neho placky, ktoré môžeme upiecť na plechu v rúre, alebo na panvici potretej olejom. Ako príloha sa hodí jogurtovo-bylinkový dip.

Slaný koláč s bryndzou a reďkovkami

Potrebujeme: lístkové cesto, bryndzu, kyslú smotanu, sušenú šunku alebo plátky anglickej slaniny, zväzok červených reďkoviek, soľ, mleté čierne korenie, rukolu

Postup: Lístkové cesto rozbalíme alebo rozvaľkáme a dáme na plech. Malo by byť väčšie ako je plech, aby sme mohli jeho okraje zrolovať a vytvoriť si pekné okraje koláča.

Cesto popicháme vidličkou a dáme na 15 minút do rúry vyhriatej na 180 stupňov.

Vymiešame bryndzu asi s 2 -3 lyžicami kyslej smotany a natrieme ju na predpečené cesto. Reďkovky nakrájame na plátky a zatlačíme ich do bryndzovej zmesi. Na to poukladáme kúsky šunky a dáme piecť do rúry približne na ďalších 20 minút.

Vyberieme z rúry, necháme trochu ochladnúť, posypeme rukolou a nakrájame.