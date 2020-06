Varíme s Korzárom: Španielska tortilla, grécke mandľové keksy, stredomorské zemiaky

Ak sa nechystáte na dovolenku k moru, pripomeňte si ju v kuchyni.

10. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

Pečené zemiaky so stredomorskou chuťou

Potrebujeme: 500 g nových zemiakov, olivový olej, 5 strúčikov cesnaku, 50 g nakladaných ančovičiek, 250 g cherry paradajok, hrsť nakladaných olív, mleté čierne korenie, rozmarín

Postup: Umyté zemiaky osušíme a dáme do pekáča. Pokvapkáme ich olejom, premiešame a dáme na 15 minút do rúry predhriatej na 200 stupňov.

Po uplynutí tohto času pekáč vyberieme a dáme tam pokrájané ančovičky ,olivy, pokrájané strúčky cesnaku a paradajky. Pokvapkáme ešte ďalším olejom, prihodíme trochu rozmarínu a okoreníme, zatiaľ však nesolíme, pretože ančovičky sú slané. Pekáč vrátime do rúry a pečieme ešte asi 15 minút, kým nebudú zemiaky mäkké.

Grécke mandľové keksy

Potrebujeme: 450 g hladkej múky, 100 g lúpaných mandlí, 220 g masla, 100 g práškového cukru, 2 žĺtky, 60 ml brandy, 1 vanilkový struk prípadne cukor, 1 ČL prášku do pečiva, malinový sirup, práškový cukor na posypanie

Postup: Rúru si predhrejeme na 190 stupňov. Mandle poukladáme na plech a ten dáme do rúry asi na 8 minút. Potom mandle najemno rozmixujeme v mixéri a zmiešame ich s maslom a cukrom. Mala by vzniknúť svetlá a krémová zmes. Pridáme žĺtky, brandy a dužinu z vanilkového struku. Primiešame múku s práškom do pečiva. Všetko dobre premiešame a potom ručne hnetieme, kým nezískame hladké cesto. Z cesta rukami odoberáme malé kúsky, ktoré formujeme do guľôčok a ukladáme na plech vystlaný papierom. Každú guľôčku zatlačíme, aby sa sploštila a dáme piecť do rúry asi na 20 minút. Potom plech vyberieme z rúry, ešte horúce keksíky pokropíme malinovým sirupom a necháme vychladnúť. Potom ich posypeme práškovým cukrom a servírujeme ku káve.

Španielska tortilla

Potrebujeme: 5 zemiakov, 5 vajec, ½ cibule, čerstvú bazalku, soľ, mleté čierne korenie, olivový olej

Postup: Cibuľu nakrájame nadrobno a zemiaky najskôr pozdĺžne na štvrtinky a potom priečne na tenké plátky.

Na panvici zohrejeme olej a opražíme na ňom cibuľu. Pridáme nakrájané zemiaky a opekáme kým nezmäknú. Rozmiešame vajíčka so soľou a korením a keď sú zemiaky hotové vyklopíme ich do misky k vajíčkam. Dobre premiešame a vylejeme späť na panvicu. Poukladáme na ňu lístky bazalky, ak je tortilla príliš suchá, pridáme trochu oleja.

Panvicu vrátime na sporák a tortillu opečieme dozlatista z oboch strán asi 10 minút. Pri otáčaní sa veľmi hodí tanier, vďaka čomu sa nám tortilla nerozbije.