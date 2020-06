Varíme s Korzárom: Čerešňové halušky, nepečný cheesecake, babičkina bublanina

Dozrievajú sladkí poslovia leta.

7. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

Nepečený čerešňový cheesecake

Potrebujeme: 200 g sušienok, 125 g masla, 2 PL čerešňovej šťavy. Na náplň: 350 g mäkkého tvarohu alebo mascarpone, 500 ml smotany na šľahanie, 15 g želatíny, 10 PL studenej vody, 1 citrón, 200 g práškového cukru. Na dokončenie: 500 g odkôstkovaných čerešní, 5 PL kr. cukru, 15 g želatíny, 10 PL studenej vody

Postup: V miske rozdrvíme sušienky a polejeme ich roztopeným maslom. Pridáme čerešňovú šťavu, všetko dobre premiešame a utlačíme do okrúhlej formy a odložíme do chladničky. Zatiaľ zmiešame tvaroh alebo mascarpone s cukrom a pridáme dotuha vyšľahanú šľahačku. Želatínu rozmiešame vo vode a primiešame k šľahačkové hmote. Pridáme asi 2 PL citrónovej šťavy aj citrónovú kôru a dôkladne premiešame. Natrieme na sušienkový základ a dáme späť do chladničky.

Kým plnka tuhne, do hrnca dáme čerešne s cukrom a zohrejeme to. Želatínu rozmiešame vo vode a pridáme k čerešniam. Premiešame a navrstvíme na vychladený krém. Potom už len dáme poriadne stuhnúť a môžeme servírovať.

Babičkina bublanina

Potrebujeme: 5 vajec, 250 g práškového cukru, 1 dl oleja, 1 dl vody, 300 g polohrubej výberovej múky, 1 prášok do pečiva, 1 vanilkový cukor, čerešne

Postup: Vajíčka si rozdelíme na bielka, z ktorých vyšľaháme sneh a žĺtky, ktoré dáme do misky a vyšľaháme ich s cukrom. K žĺtkom potom pridáme vanilku, olej, vodu a napokon múku zmiešanú s práškom do pečiva.

Na cesto poukladáme veľa čerešní, aby bol koláč šťavnatý. Pečieme ho v rúre pri teplote 200 stupňov. Ešte horúcu bublaniny posypeme práškovým cukrom.

Čerešňové halušky

Potrebujeme: 150 g hladkej múky, 150 g polohrubej múky, 1 vajce, štipku soli, cca 3 dl vody, 500 g odkôstkovaných čerešní, mletý mak, práškový cukor, maslo, škorica

Postup: Čerešne nasekáme nožom na menšie kúsky. Z múky, vajíčka, soli a vody pripravíme klasické haluškové cesto a zamiešame doň čerešne.

Pomocou lopárika hádžeme do vriacej osolenej vody halušky a varíme ich, kým nevyplávajú na hladinu. Potom ich dáme do misky, polejeme roztopeným maslom posypeme práškovým cukrom a podľa chuti aj napríklad škoricou či mletým makom.