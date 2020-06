Varíme s Korzárom: Špekáčiky na pive, plnené údeným syrom, špekáčikové špízy

Skúste si pripraviť známe klobásky trochu inak a zaujímavejšie.

6. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

Plnené špekáčiky

Potrebujeme: špekáčiky – množstvo podľa počtu hostí, červenú cibuľu, tvrdý údený syr, plátky slaniny. Na marinádu: olej, 2 pretlačené strúčiky cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, grilovacie korenie

Postup: Špekáčiky narežeme pozdĺžne, ale neprerežeme ich celkom. Do medzery dám plátok slaniny, kúsok syra a koliesko cibule.

Zo surovín vymiešame marinádu, ktorou špekáčiky potrieme, necháme postáť a urgilujeme ich buď na grilovacej platni alebo zabalené v alobale a na uhlí.

Pivné špekáčiky

Potrebujeme: špekáčiky, cibuľu, 2-3 strúčiky cesnaku, 250 ml čierneho piva, 1 PL medu

Postup: Špekáčiky prekrojíme na polovice a jednu vrstvu uložíme napríklad do dózy. Posypeme ju kolieskami cibule a na to dáme ďalšiu vrstvu klobás a takto to opakujeme, kým máme suroviny. Pivo zmiešame s pretlačeným cesnakom a medom a zalejeme špekáčiky. Necháme ich postáť aj niekoľko hodín a potom klobásy môžeme grilovať.

Špekáčikové špízy

Potrebujeme: 8 špekáčikov, 150 g anglickej slaniny, 2 čerstvé papriky, 1 bielu cibuľu a 1 červenú, tvrdý syr, mletá červená paprika, saturejku či iné bylinky

Postup: Klobásy aj cibule nakrájame na kolieska, slaninu, syr a papriku na kocky. Jednotlivé suroviny striedavo napichujeme na grilovacie ihly, posypeme ich bylinkami a upečieme na grile.