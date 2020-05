Pečieme s Korzárom koláče z rebarbory: S tvarohom, posýpkou či s pudingom

Začína sa sezóna chutnej zeleniny.

1. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

Koláč s rebarborou a mrveničkou

Potrebujeme: 400 g ošúpanej rebarbory, 400 g polohrubej múky, 200 g masla, 200 g práškového cukru, 200 ml mlieka, 2 vajíčka, 1 prášok do pečiva, maslo a múku na vymastenie a vysypanie plechu

Postup: Maslo nastrúhame a zmiešame ho s cukrom a múkou. Vznikne nám mrvenička, z ktorej si odoberieme asi jeden hrnček zmesi a odložíme si ho zatiaľ bokom. Do zvyšku pridáme prášok do pečiva, vajíčka aj mlieko a vymiešame cesto. Vylejeme ho na vymastený a múkou vysypaný plech. Rebarboru dočistíme, pokrájame na kocky a tie poukladáme na pripravené cesto. Na to vysypeme mrveničku, ktorú sme si odložili na začiatku a dáme upiecť do rúry vyhriatej na 200 stupňov.

Kysnutý koláč s rebarborou a pudingom

Potrebujeme na cesto: 400 g hladkej múky, 1 sušené droždie, 1 žĺtok, 1 vajce, 200 ml mlieka, 75 g masla, 50 g práškového cukru, štipku soli. Na náplň: 600 g rebarbory, 1 vanilkový puding, 1 vanilkový cukor, 300 ml šľahačkovej smotany, 3 vajíčka, 70 g práškového cukru

Postup: V miske najskôr zmiešame múku, štipku soli, cukor a droždie, potom pridáme roztopené maslo, vajce, žĺtok a teplé mlieko. Vypracujeme cesto, prikryjeme ho utierkou a necháme na teplom mieste kysnúť. Zatiaľ očistíme a nakrájame rebarboru na malé kúsky, opláchneme ich a necháme odkvapkať.

Asi po 45 minútach cesto vyklopíme na dosku, ešte raz ho premiesime a rozvaľkáme na veľkosť plechu. Prenesieme ho naň tak, aby sme ho mali aj na okrajoch. Na cesto poukladáme kúsky rebarbory a pripravíme si krém.

Smotanu vymiešame s vajíčkami, cukrom a vanilkou. Metličkou zašľaháme aj vanilkový puding a zmes vylejeme na rebarboru. Dáme piecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov.

Rebarborový tvaroháč

Potrebujeme na cesto: 600 g hladkej múky, 200 g práškového cukru, 1 maslo, 2 žĺtky, ½ balíčka prášku do pečiva, 1 PL kakaa, 250ml mlieka. Na plnku: 600 g rebarbory, 500 g tvarohu, 2 vajíčka, 1 vanilkový cukor, mletú škoricu, citrónovú kôru, práškový cukor podľa toho, aká kyslá je rebarbora

Postup: V miske postupne zmiešavame cukor, nastrúhané maslo, žĺtky, prášok do pečiva a kakao a prilievame mlieko tak, aby nám vzniklo cesto, ktoré rozdelíme na 2 časti. Prvú rozvaľkáme a prenesieme ho na vymastený a múkou vysypaný plech.

Do misky dáme tvaroh, vanilkový cukor, práškový cukor, žĺtky a trochu citrónovej kôry. Na záver primiešame vyšľahaný sneh z dvoch bielkov a plnku natrieme na pripravené cesto.

Očistenú rebarboru pokrájame na kocky, dáme ich do misky, kde ich posypeme cukrom a škoricou. Kúsky rozložíme na plnku a zakryjeme ich rozvaľkanou druhou polovicou cesta.

Upečieme v rúre pri teplote 180 stupňov. Po upečení a vychladnutí koláč poprášime cukrom.