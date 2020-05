Varíme s Korzárom: Karfiolový steak, bryndzová polievka, panna cotta s jahodami

Inšpirácie na chutný obed či večeru.

28. máj 2020 o 0:00 Anna Novotná

Rýchla bryndzová polievka

Potrebujeme: 5 stredne veľkých zemiakov, 1 bryndzu, soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu + 1 vajce a polohrubú múku na závarku do polievky

Postup: Zemiaky očistíme, nakrájame na kocky, poriadne umyjeme a dáme do hrnca. Zalejeme ich vodou, posypeme rascou, jemne osolíme a dáme variť. So soľou to nepreháňame, pretože dosť soli pridá aj samotná bryndza.

Kým zemiaky začnú vrieť, pripravíme si cesto na závarku. V miske vidličkou vyšľaháme vajíčko, jemne ho osolíme a zamiešame k nemu toľko múky, koľko si berie. Malo by mať takú konzistenciu, že z neho budeme môcť malou lyžičkou odštipkávať po kúskoch.

Do vriacej vody so zemiakmi postupne odštipkávame cesto a pravidelne polievku premiešavame. Napokon do nej dáme bryndzu, necháme chvíľku povariť, aby bola závarka aj zemiaky mäkké, dochutíme a podávame.

Karfiolový steak s mozzarellou

Potrebujeme: 1 karfiol, 2 ČL karí korenia, 2 ČL mletej kurkumy, 1 ČL mletej rímskej rasce, šťavu z ½ citróna, olivový olej, šľahačkovú smotanu, mozzarellu, soľ, korenie

Celú hlávku karfiolu očistíme od škaredých častí opláchneme a prekrojíme na niekoľko steakov, ktoré by mali byť hrubé asi 1,5 centimetra. Koncové časti rozoberieme na ružičky a opečieme samostatne.

Steaky z oboch strán osolíme a okoreníme a rozložíme na plech vystlaný papierom na pečenie. Zmiešame si zopár lyžíc olivového oleja, karí korenie, kurkumu, mletú rascu, citrónovú šťavu a pridáme aj asi 1 dl šľahačkovej smotany. Vymiešame marinádu, ktorou dobre potrieme karfiol z oboch strán. Na to poukladáme plátky mozzarely, prípadne ju môžeme na karfiol nastrúhať. Do zvyšku marinády vhodíme malé ružičky karfiolu, aby sa ňou dobre obalili a poukladáme ich k steakom na plech. Všetko ešte môžeme pokvapkať olivovým olejom a dáme piecť do rúry vyhriatej na 180-200 stupňov asi na 20 minút.

Jahodová panna cotta

Potrebujeme: 200 g jahôd, 80 g kr. cukru, 100 ml vody, 200 ml smotany na varenie, 250 ml šľahačkovej smotany, 5 plátkov želatíny

Postup: Želatínu namočíme do studenej vody približne na 10 minút. Jahody očistíme a pokrájame na menšie kúsky. Do hrnca dáme 100 ml vody aj cukor a začneme zohrievať. Pridáme jahody a pomaly varíme, kým sa šťava nezredukuje na polovicu.

Medzitým vyšľaháme šľahačku dotuha a odložíme ju do chladničky. K jahodám pridáme smotanu na varenie a trochu ju povaríme.

Zmes necháme trochu ochladnúť a nakoniec pridáme želatínu. Trošku zahrejeme, aby sa želatína rozpustila, ale dávame pozor, aby to nezačalo vrieť, inak zničíme želatínu.

Potom ju necháme vychladnúť a zmiešame so šľahačkou. Rozdelíme do misiek alebo formičiek, ktoré si predtým vypláchneme v studenej vode, alebo potrieme kvapkou oleja, aby sa nám dezert ľahšie vyklopil. A potom ich odložíme do chladničky, kde musí poriadne stuhnúť.

Servírovať môžeme v miskách ozdobené jahodami, alebo vyklopené na tanieriku preliate omáčkou z cukru a popučených jahôd.